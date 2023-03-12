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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 Ultra küresel pazara çıkacak: İşte beklenen çıkış tarihi

    Xiaomi, kısa süre önce Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro’yu küresel pazarda satışa çıkardı. Şirket, şimdi serinin en pahalı modeli olan Xiaomi 13 Ultra’yı globale çıkarıyor.
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    xiaomi 13 ultra küresel pazar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin Mayıs ayı içinde Xiaomi 13 Ultra modelini global pazarda satışa sunacağı söylentisi ortaya çıktı. Şirketin Xiaomi 13 Ultra ile birlikte Xiaomi Pad 6 tablet serisini de küresel pazara açması bekleniyor.

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, yüksek fiyatlarla küresel pazarda satışa çıktı. Xiaomi 13, 999 euro; Xiaomi 13 Pro, 1299 euro fiyat etiketiyle globalde satışa çıktı. Xiaomi 13 Ultra’nın henüz hangi fiyatla satışa çıkacağı belli değil. Bu arada Xiaomi 13 serisi Türkiye’de yeni satışa çıktı ve en alt modelin fiyatı; 16.000 TL.

    Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, WHD+ 120 E6 AMOLED ekran, 1 inç ana sensör, Xiaomi 13 Ultra’nın beklenen özellikleri arasında.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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