Xiaomi 13 Ultra küresel pazara çıkacak: İşte beklenen çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin Mayıs ayı içinde Xiaomi 13 Ultra modelini global pazarda satışa sunacağı söylentisi ortaya çıktı. Şirketin Xiaomi 13 Ultra ile birlikte Xiaomi Pad 6 tablet serisini de küresel pazara açması bekleniyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro küresel pazara çıktı! 1 hf. önce eklendi

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, yüksek fiyatlarla küresel pazarda satışa çıktı. Xiaomi 13, 999 euro; Xiaomi 13 Pro, 1299 euro fiyat etiketiyle globalde satışa çıktı. Xiaomi 13 Ultra’nın henüz hangi fiyatla satışa çıkacağı belli değil. Bu arada Xiaomi 13 serisi Türkiye’de yeni satışa çıktı ve en alt modelin fiyatı; 16.000 TL.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, WHD+ 120 E6 AMOLED ekran, 1 inç ana sensör, Xiaomi 13 Ultra’nın beklenen özellikleri arasında.

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Xiaomi 13 Ultra küresel pazarda satışa çıkacak: İşte tarih