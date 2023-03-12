Xiaomi 13 Ultra küresel pazara çıkacak: İşte beklenen çıkış tarihi

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, yüksek fiyatlarla küresel pazarda satışa çıktı. Xiaomi 13, 999 euro; Xiaomi 13 Pro, 1299 euro fiyat etiketiyle globalde satışa çıktı. Xiaomi 13 Ultra’nın henüz hangi fiyatla satışa çıkacağı belli değil. Bu arada Xiaomi 13 serisi Türkiye’de yeni satışa çıktı ve en alt modelin fiyatı; 16.000 TL.
Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, WHD+ 120 E6 AMOLED ekran, 1 inç ana sensör, Xiaomi 13 Ultra’nın beklenen özellikleri arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez