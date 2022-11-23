Xiaomi 13'ün teknik özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 üzerinde çalışıyor. Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi serisini Xiaomi 13 serisi olarak adlandırması bekleniyordu. Ancak yakın zamanda yapılan bir sızıntı, cihazların bunun yerine Xiaomi 14 serisi olarak adlandırılabileceğini öne sürmüştü. Bu konu hakkında bir Xiaomi yöneticisi ise geçtiğimiz günlerde bu iddiaları yalanladı.

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İşte Xiaomi 13 hakkında ortaya çıkanlar:

Yakın bir zamanda ise ünlü tipster Digital Chat Station, Xiaomi 13'ün bazı özelliklerini paylaştı. Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen cihazın, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alması oldukça muhtemel.

Xiaomi 13'ün arkasında yeni bir kamera sensörüne sahip olacağını ortaya koyan tipster paylaşımında cihazın yeni bir 50MP Sony IMX8 serisi sensörle piyasaya sürüleceğini ortaya koydu. Cihazın önceki nesli Xiaomi 12, kutudan 67W hızlı şarj desteğiyle çıkarken Xiaomi 13'ün ise 120W hızlı şarj desteğiyle piayasaya sürülmesi bekleniyor.

6.2 inç AMOLED bir ekrana sahip olacak Xiaomi 13, 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Xiaomi 13 5G'nin diğer detayları şimdilik gizli tutuluyor. Ancak cihazın, 12S Ultra'daki Sony IMX989 50MP 1 inç kamera sensörüne sahip olduğu söylenen 13 Pro 5G ile birlikte Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca her iki modelin de Leica ayarlı kameralarla gelmesi oldukça muhtemel.

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