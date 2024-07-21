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    Xiaomi 13 serisi için HyperOS beta güncellemesi yayınlandı

    Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra kullanıcıları için Hyper OS dahili beta sürümünün başlatılacağı resmi olarak duyuruldu. İşte bu önemli güncellemenin ayrıntıları...
    Xiaomi 13 serisi için HyperOS beta güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 20 Temmuz akşamı yaptığı duyuruyla Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra kullanıcılarına HyperOS resmi sürümünü denemeleri için beta güncellemelerini duyurdu.

    Xiaomi HyperOS güncellemesine gelen yenilikler

    Modeller ve Sürümler

    • Xiaomi 13: OS1.0.10.0.UMCCNXM
    • Xiaomi 13 Pro: OS1.0.8.0.UMBCNXM
    • Xiaomi 13 Ultra: OS1.0.12.0.UMACNXM

    Sistem Optimizasyonları

    • Bellek Kullanımı: Sistem akıcılığını artırmak için geliştirildi.
    • Bildirim Sorunu: Aşırı bildirimlerin sistemin yeniden başlatılmasına neden olabildiği sorun düzeltildi.
    • Güvenlik Yaması: Sistem güvenliğini artırmak için Temmuz 2024 güvenlik yamasını entegre eder.
    • Başlangıç ​​Animasyonu: Artık uygulama başlatma gecikmelerini azaltabilirsiniz.

    Fotoğraf Albümü Yükseltmesi

    • Video Senkronizasyonu: Oynatımın akıcılığını artırmak için strateji optimize edildi.
    • Önizleme Yükleme: Çok sayıda resim hızlı bir şekilde oluşturulduğunda oluşan gecikme sorunu düzeltildi.
    • Bulut Senkronizasyonu: Bulut senkronizasyonu sırasında fotoğraf zaman kaybı sorunu giderildi, yanlış tarihlerin önlenmesi sağlandı.
    • Fotoğrafların Tekrar Görünmesi: Bulut senkronizasyonu sırasında silinen fotoğrafların tekrar görünmesi sorunu düzeltildi.
    • Zaman Kartları: Bazı zaman kartlarının çalışmaması sorunu çözüldü.
    • Albüm Önizlemesi: Üst üste çok sayıda fotoğraf çekildiğinde oluşan anormal görüntüleme düzeltildi.

    Dosya Yöneticisi Yükseltmeleri

    • Yükleme Hızı: Dosya listelerinin daha hızlı yüklenmesi için geliştirildi.

    Telefon Koruyucu Güncellemeleri

    • Fiziksel Puanlar: Puan doğruluğunu artırmak için hesaplama kurallarını yükseltir.

    Saat ve Hesap Makinesi Düzeltmeleri

    • Alarm Sorunu: Bir düğmeye basılarak alarmın kapatılamaması sorunu düzeltildi.
    • Hesap Makinesi Hassasiyeti: Daha iyi kullanıcı deneyimi için tuş hassasiyeti iyileştirildi.

    Yeni Widget'lar ve Küçük Parçalar

    • Seyahat Asistanı: Tren ve uçuş saatlerini akıllıca hatırlatan yeni özellik, seyahatinizi daha kolay hale getiriyor.
    • Negatif Ekran Yükleme: Daha hızlı yükleme hızı için optimize edildi.
    • Müzik Widget'ı: Müzik widget'ına tıklandığında oluşan garip yakınlaştırma animasyonu sorunu düzeltildi.
    • Saat Widget'ı: Saat widget'ı eklerken görüntüleme sorunlarının yaşanma olasılığının düşük olması sorunu giderildi.

    Nasıl Güncellenir?

    Listelenen modeller için resmi sürümün beta test kullanıcıları, güncellemeyi Ayarlar -> Cihazım -> Sistem Sürümü üzerinden alabilirler. Beta test kullanıcısı olmayanlar, beta testinden sonra kademeli olarak yayınlanacak olan tam sürümü beklemek zorunda kalacaklar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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