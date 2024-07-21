Xiaomi 13 serisi için HyperOS beta güncellemesi yayınlandı

Xiaomi HyperOS güncellemesine gelen yenilikler
Modeller ve Sürümler
- Xiaomi 13: OS1.0.10.0.UMCCNXM
- Xiaomi 13 Pro: OS1.0.8.0.UMBCNXM
- Xiaomi 13 Ultra: OS1.0.12.0.UMACNXM
Sistem Optimizasyonları
- Bellek Kullanımı: Sistem akıcılığını artırmak için geliştirildi.
- Bildirim Sorunu: Aşırı bildirimlerin sistemin yeniden başlatılmasına neden olabildiği sorun düzeltildi.
- Güvenlik Yaması: Sistem güvenliğini artırmak için Temmuz 2024 güvenlik yamasını entegre eder.
- Başlangıç Animasyonu: Artık uygulama başlatma gecikmelerini azaltabilirsiniz.
Fotoğraf Albümü Yükseltmesi
- Video Senkronizasyonu: Oynatımın akıcılığını artırmak için strateji optimize edildi.
- Önizleme Yükleme: Çok sayıda resim hızlı bir şekilde oluşturulduğunda oluşan gecikme sorunu düzeltildi.
- Bulut Senkronizasyonu: Bulut senkronizasyonu sırasında fotoğraf zaman kaybı sorunu giderildi, yanlış tarihlerin önlenmesi sağlandı.
- Fotoğrafların Tekrar Görünmesi: Bulut senkronizasyonu sırasında silinen fotoğrafların tekrar görünmesi sorunu düzeltildi.
- Zaman Kartları: Bazı zaman kartlarının çalışmaması sorunu çözüldü.
- Albüm Önizlemesi: Üst üste çok sayıda fotoğraf çekildiğinde oluşan anormal görüntüleme düzeltildi.
Dosya Yöneticisi Yükseltmeleri
- Yükleme Hızı: Dosya listelerinin daha hızlı yüklenmesi için geliştirildi.
Telefon Koruyucu Güncellemeleri
- Fiziksel Puanlar: Puan doğruluğunu artırmak için hesaplama kurallarını yükseltir.
Saat ve Hesap Makinesi Düzeltmeleri
- Alarm Sorunu: Bir düğmeye basılarak alarmın kapatılamaması sorunu düzeltildi.
- Hesap Makinesi Hassasiyeti: Daha iyi kullanıcı deneyimi için tuş hassasiyeti iyileştirildi.
Yeni Widget'lar ve Küçük Parçalar
- Seyahat Asistanı: Tren ve uçuş saatlerini akıllıca hatırlatan yeni özellik, seyahatinizi daha kolay hale getiriyor.
- Negatif Ekran Yükleme: Daha hızlı yükleme hızı için optimize edildi.
- Müzik Widget'ı: Müzik widget'ına tıklandığında oluşan garip yakınlaştırma animasyonu sorunu düzeltildi.
- Saat Widget'ı: Saat widget'ı eklerken görüntüleme sorunlarının yaşanma olasılığının düşük olması sorunu giderildi.
Nasıl Güncellenir?
Listelenen modeller için resmi sürümün beta test kullanıcıları, güncellemeyi Ayarlar -> Cihazım -> Sistem Sürümü üzerinden alabilirler. Beta test kullanıcısı olmayanlar, beta testinden sonra kademeli olarak yayınlanacak olan tam sürümü beklemek zorunda kalacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.