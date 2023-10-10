Xiaomi MiOS sadece Çin’e özgü kalabilir, MIUI 15 devam edecek

MiOS gelecek mi gelmeyecek mi?
Firmanın mios.cn adında bir alan için başvuru yapması ve bazı kaynakların iddiaları ile gündeme gelen MiOS hakkında yeni bir açıklama geldi. Bilindiği üzere Xiaomi’nin yeni bir AOSP uyumlu işletim sistemine geçeceği ve bunun da MiOS olacağı iddia edilmişti.
Farklı bir kaynak MIUI 15 güncellemesinin beklendiği gibi ilerlediğini ve MiOS konseptinin gündemde olmadığını belirtti. Buna göre MIUI 15 güncellemesi belirli cihazlarda testlere devam ediyor. Bu yüzden MiOS konseptine geçiş için ortada herhangi bir işaret yok.
Kaynaklar MiOS ara yüzüne bir geçiş olsa bile bunun sadece Çin’de olabileceğini ve global pazarda MIUI 15 sürümünün devam ettirileceğini belirtmiş. MIUI 15 sürümü Xiaomi 14 serisi ile birlikte tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.