Xiaomi MiOS sadece Çin’e özgü kalabilir, MIUI 15 devam edecek

Tam Boyutta Gör Xiaomi dünyası son günlerde yeni bir ara yüz konsepti iddiası ile çalkalanıyor. Xiaomi’nin MIUI 15 yerine MiOS adı verilen daha dinamik bir kullanıcı ara yüzüne geçiş yapacağı iddiaları bu hafta yalanlandı.

MiOS gelecek mi gelmeyecek mi?

Firmanın mios.cn adında bir alan için başvuru yapması ve bazı kaynakların iddiaları ile gündeme gelen MiOS hakkında yeni bir açıklama geldi. Bilindiği üzere Xiaomi’nin yeni bir AOSP uyumlu işletim sistemine geçeceği ve bunun da MiOS olacağı iddia edilmişti.

Xiaomi, MIUI 15 güncellemesini atlayabilir! MiOS geliyor 20 sa. önce eklendi

Farklı bir kaynak MIUI 15 güncellemesinin beklendiği gibi ilerlediğini ve MiOS konseptinin gündemde olmadığını belirtti. Buna göre MIUI 15 güncellemesi belirli cihazlarda testlere devam ediyor. Bu yüzden MiOS konseptine geçiş için ortada herhangi bir işaret yok.

Kaynaklar MiOS ara yüzüne bir geçiş olsa bile bunun sadece Çin’de olabileceğini ve global pazarda MIUI 15 sürümünün devam ettirileceğini belirtmiş. MIUI 15 sürümü Xiaomi 14 serisi ile birlikte tanıtılacak.

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