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    Anlık Bildirim

    Xiaomi MiOS sadece Çin’e özgü kalabilir, MIUI 15 devam edecek

    Xiaomi MiOS işletim sisteminin kısa süre içerisinde kullanıma sunulacağı iddialarına yanıt geldi. Kaynaklar henüz bunun için çok erken olduğunu düşünüyor.       
    Xiaomi MiOS Tam Boyutta Gör
    Xiaomi dünyası son günlerde yeni bir ara yüz konsepti iddiası ile çalkalanıyor. Xiaomi’nin MIUI 15 yerine MiOS adı verilen daha dinamik bir kullanıcı ara yüzüne geçiş yapacağı iddiaları bu hafta yalanlandı.

    MiOS gelecek mi gelmeyecek mi?

    Firmanın mios.cn adında bir alan için başvuru yapması ve bazı kaynakların iddiaları ile gündeme gelen MiOS hakkında yeni bir açıklama geldi. Bilindiği üzere Xiaomi’nin yeni bir AOSP uyumlu işletim sistemine geçeceği ve bunun da MiOS olacağı iddia edilmişti.

    Farklı bir kaynak MIUI 15 güncellemesinin beklendiği gibi ilerlediğini ve MiOS konseptinin gündemde olmadığını belirtti. Buna göre MIUI 15 güncellemesi belirli cihazlarda testlere devam ediyor. Bu yüzden MiOS konseptine geçiş için ortada herhangi bir işaret yok.

    Kaynaklar MiOS ara yüzüne bir geçiş olsa bile bunun sadece Çin’de olabileceğini ve global pazarda MIUI 15 sürümünün devam ettirileceğini belirtmiş. MIUI 15 sürümü Xiaomi 14 serisi ile birlikte tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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