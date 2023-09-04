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    Xiaomi 13T Pro, 16 Eylül'de geliyor: İşte kilit özellikleri

    Xiaomi'nin yakında küresel pazara da sunacağı yeni akıllı telefonu Xiaomi 13T Pro'nun tüm teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu.                         
    Xiaomi 13T Pro özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13T Pro’nun küresel lansmanı 16 Eylül’de gerçekleşecek. Tanıtım etkinliğine az kala telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımını açıkça gösteren net görselleriyle birlikte sızdırıldı.

    Xiaomi 13T Pro modeli MediaTek’in Dimensity 9200 Plus işlemcisiyle gelecek. Telefonun en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak. Dayanıklı cam arka yüzeye sahip klasik siyah ve deri benzeri dokuya sahip açık mavi renk seçeneğiyle gelecek telefon, 6.67 inç ekrana sahip olacak. OLED ekran, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklık, 2880Hz PWM karartma, HDR 10+ desteği sunacak.

    Xiaomi 13T Pro, üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Optik görüntü sabitleme özellikli 50MP Sony IMX707 ana kamera, 13MP Omnivision OV138 ultra geniş lens, 50MP Omnivision telefoto sensör, telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Selfieler için 20MP Sony IMX596 sensörünü kullanan ön kamera mevcut. Son olarak telefon, 120w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.

    Xiaomi 13T Pro beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, HDR 10+, OLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Arka kamera: 50MP + 13MP + 50MP
    • Ön kamera: 20MP
    • Batarya: 5000 mAh, 120w hızlı şarj
    • Renkler: Siyah, Mavi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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