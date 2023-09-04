Xiaomi 13T Pro, 16 Eylül'de geliyor: İşte kilit özellikleri

Xiaomi 13T Pro modeli MediaTek’in Dimensity 9200 Plus işlemcisiyle gelecek. Telefonun en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak. Dayanıklı cam arka yüzeye sahip klasik siyah ve deri benzeri dokuya sahip açık mavi renk seçeneğiyle gelecek telefon, 6.67 inç ekrana sahip olacak. OLED ekran, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklık, 2880Hz PWM karartma, HDR 10+ desteği sunacak.
Xiaomi 13T Pro, üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Optik görüntü sabitleme özellikli 50MP Sony IMX707 ana kamera, 13MP Omnivision OV138 ultra geniş lens, 50MP Omnivision telefoto sensör, telefonun arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Selfieler için 20MP Sony IMX596 sensörünü kullanan ön kamera mevcut. Son olarak telefon, 120w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.
Xiaomi 13T Pro beklenen özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, HDR 10+, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP + 13MP + 50MP
- Ön kamera: 20MP
- Batarya: 5000 mAh, 120w hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Mavi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.