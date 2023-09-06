Xiaomi 13T ve 13T Pro’nun alacağı Android güncelleme desteği belli oldu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz gün Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro akıllı telefonlarını 26 Eylül'de Berlin'de tanıtacağını duyurdu. Bunlar sırasıyla Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun halefleri olarak piyasaya giriş yapacak. Yaklaşan cihazların teknik özellikleri son zamanlarda internette zaten ortaya çıkmıştı. Şimdi lansmandan önce, bir Xiaomi yöneticisi Xiaomi 13T ikilisi hakkında, muhtemelen gelecek cihazlarla ilgilenen müşterileri heyecanlandıracak önemli bir ayrıntıyı açıkladı.

Xiaomi 13T ve 13T Pro, uzunca bir süre yazılım desteği alacak

Xiaomi'nin İletişim Direktörü Daniel Desjarlais, X’te yaptığı paylaşımda Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun dört Android yazılım güncellemesi sürümü ve beş yıllık güvenlik güncellemesi desteği alacağını açıkladı. Dolayısıyla Xiaomi 13T ikilisi kutudan önceden yüklenmiş Android 13 işletim sistemi ile çıkarsa, Android 14, 15, 16 ve 17 işletim sistemi sürümlerini alacak.

Genişletilmiş yazılım güncellemesi, kullanıcıların cihazlarına uzun süre bağlı kalmalarını sağlıyor. Çinli marka genellikle daha uzun yazılım desteğiyle tanınmıyor ancak görünüşe göre Xiaomi ile birlikte bu durum değişmeye başlıyor. Ancak sadece güncelleme desteği sunmak değil, aynı zamanda bunları hızlı bir şekilde sunmak gerekiyor. Xiaomi’nin bu alanda da kendisini geliştirmesi gerekmekte.

Öte yandan Xiaomi'nin portföyündeki diğer cihazlar için daha uzun bir yazılım desteği sunulup sunulmayacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz. Halihazırda en uzun süre güncelleme desteği sunan Samsung, bu alanda lider durumda. Fakat Google'ın da yeni Pixel 8’ler ile birlikte beş yıllık işletim sistemi güncellemeleri sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

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Xiaomi 13T ve 13T Pro’nun alacağı güncelleme desteği belli oldu