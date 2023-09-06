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    Xiaomi 13T ve 13T Pro’nun alacağı Android güncelleme desteği belli oldu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bu ayın sonlarına doğru Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro akıllı telefonlarını tanıtacak. Tanıtıma günler kala telefonları alacağı güncelleme desteği de resmen açıklandı.
    Xiaomi 13T ve 13T Pro’nun alacağı güncelleme desteği belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz gün Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro akıllı telefonlarını 26 Eylül'de Berlin'de tanıtacağını duyurdu. Bunlar sırasıyla Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun halefleri olarak piyasaya giriş yapacak. Yaklaşan cihazların teknik özellikleri son zamanlarda internette zaten ortaya çıkmıştı. Şimdi lansmandan önce, bir Xiaomi yöneticisi Xiaomi 13T ikilisi hakkında, muhtemelen gelecek cihazlarla ilgilenen müşterileri heyecanlandıracak önemli bir ayrıntıyı açıkladı.

    Xiaomi 13T ve 13T Pro, uzunca bir süre yazılım desteği alacak

    Xiaomi'nin İletişim Direktörü Daniel Desjarlais, X’te yaptığı paylaşımda Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun dört Android yazılım güncellemesi sürümü ve beş yıllık güvenlik güncellemesi desteği alacağını açıkladı. Dolayısıyla Xiaomi 13T ikilisi kutudan önceden yüklenmiş Android 13 işletim sistemi ile çıkarsa, Android 14, 15, 16 ve 17 işletim sistemi sürümlerini alacak.

    Genişletilmiş yazılım güncellemesi, kullanıcıların cihazlarına uzun süre bağlı kalmalarını sağlıyor. Çinli marka genellikle daha uzun yazılım desteğiyle tanınmıyor ancak görünüşe göre Xiaomi ile birlikte bu durum değişmeye başlıyor. Ancak sadece güncelleme desteği sunmak değil, aynı zamanda bunları hızlı bir şekilde sunmak gerekiyor. Xiaomi’nin bu alanda da kendisini geliştirmesi gerekmekte.

    Öte yandan Xiaomi'nin portföyündeki diğer cihazlar için daha uzun bir yazılım desteği sunulup sunulmayacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz. Halihazırda en uzun süre güncelleme desteği sunan Samsung, bu alanda lider durumda. Fakat  Google'ın da yeni Pixel 8’ler ile birlikte beş yıllık işletim sistemi güncellemeleri sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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