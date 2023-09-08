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    Doğrulandı: Xiaomi 13T ve 13T Pro Türkiye'ye geliyor

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13T ve 13T Pro, Türkiye pazarı için doğrulandı. Peki Xiaomi 13T serisi beraberinde neler getirecek? İşte özellikleri...
    Doğrulandı: Xiaomi 13T ve 13T Pro Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun halefi olacak Xiaomi 13T serisinin 26 Eylül'de tanıtılacağını duyurdu. Bu noktada Xiaomi 13T ve 13T Pro'dan oluşacak serinin teknik özellikleri hakkında günümüze birçok sızıntı duyduk. Ancak hangi pazarlarda satışa sunulacağı belirsizdi. Bugün ise Xiaomi, cihazların ülkemizde satışa çıkacağını doğruladı. 

    Xiaomi 13T serisi Türkiye'de doğrulandı

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 13T serisi, bugün Xiaomi Türkye tarafından doğrulandığı kadarıyla Türkiye pazarını da es geçmeyecek. Bu noktada cihazların ülkemizde satışa çıkacağı doğrulanırken, fiyatı ve özellikleri için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruya göre her iki cihazın dört ana Android ve beş yıl güvenlik güncellemesi alacağını hatırlatalım.

    Xiaomi 13T ve 13T Pro beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Xiaomi 13T serisi, ön yüzünde 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hız ve 1.200 nit tepe parlaklık sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Xiaomi 13T, 8GB RAM 256GB depolama alanı ile gelirken; 13T Pro’nun en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama sunacak. Ayrıca her iki cihaz gücünü MediaTek Dimensity 8200 (Xiaomi 13T) ve Dimensity 9200 Ultra (Xiaomi 13T Pro) platformundan alacak.

    Kamera bölümünde Xiaomi 13T modelinde Leica 50MP birincil / geniş açı, 50MP Leica 2x telefoto, 12MP ultra geniş sensörler ve 20MP ön kamera göreceğiz. Üst model 13T Pro modeli ise, 50MP Sony IMX 707 1/1.28” sensör (f/1.9), 50MP OmniVision OV50D telephoto sensör, 13MP Omnivision OV13B ultra geniş açılı lensten oluşan bir tasarımla gelecek. Bu kuruluma ise ön bölümde 20MP Sony IMX 596 f/2.2 kamera eşlik edecek

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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