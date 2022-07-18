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    Xiaomi, 14 inçlik tablet çıkarmayı planlıyor

    Xiaomi uzun süre sessiz kaldığı tablet pazarına Pad 5 serisiyle geri dönüş yapmıştı. Çinli kaynaklar şirketin şimdi de 14 inç ekrana sahip bir model çıkarmayı planladığını söylüyor.
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    Xiaomi, 14 inçlik tablet çıkarmayı planlıyor
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    Tabletlere yönelik talebin pandemi sırasında yeniden canlanması üreticilerin iştahını kabartmıştı. Xiaomi de uzun süre sessiz kaldığı tablet pazarına Pad 5 serisiyle geri döndü. Çinden gelen haberler şirketin yeni adımlar atmaya hazırlandığını gösteriyor.

    Mobil sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, markanın yeni ekran boyutlarını araştırdığını söyledi. Çinli şirket şu anda 12.6 ve hatta 14 inç boyutunda tabletleri test ediyor. Amaç dizüstü bilgisayarlara alternatif oluşturmak.

    Xiaomi, 14 inçlik tablet çıkarmayı planlıyor
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    En pahalı model olacak

    Söylentiler doğru çıkarsa Xiaomi'nin piyasaya sürmeyi planladığı 14 inçlik model şirketin en pahalı tableti olacak. Şimdilik firma tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak şirketin Ağustos'ta Xiaomi Pad 6 serisini tanıtacağını biliyoruz.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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