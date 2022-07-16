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    Honor Pad 8 geliyor: Bluetooth SIG sertifikası aldı

    Honor markası yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Honor Pad 8 adı altında çıkış yapması beklenen cihaz Bluetooth SIG kurumu tarafından onaylandı.         
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    Honor Pad 8 geliyor: Bluetooth SIG sertifikası aldı
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    Honor markasının piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni tablet Bluetooth SIG kurumunun kayıtlarında ortaya çıktı. Honor Pad 7'nin halefi olarak piyasaya sürülecek Honor Pad 8, sertifika belgesinde HEY-W09 model numarasıyla listeleniyor.

    Cihaz görüldüğü üzere Bluetooth 5.1 bağlantısı ile gelecek. Ayrıca daha önce 22.5W hızlı şarj desteğine sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Honor Pad 8'in önceki modelin bazı özelliklerini devam ettirmesi muhtemel görünüyor. Kısaca bir hatırlayalım.

    Honor Pad 8 geliyor: Bluetooth SIG sertifikası aldı
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    Honor Pad 7'nin bazı özelliklerini ödünç alabilir

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Honor Pad 7, ön panelin %80'ini kaplayan 10.1 inç boyutunda Full HD ekranla gelmişti. Tablette kullanılan ekranın göz sağlığı açısından önem taşıyan TÜV Rheinland sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

    Honor Pad 7 sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama alanıyla sunuldu. Kutudan Android 10 işletim sistemi ve Magic UI 4.0 arayüzü ile çıkan tablet 5.100 mAh'lik bir batarya içeriyor.

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    juanmata09 2 gün önce

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