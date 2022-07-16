Honor Pad 8 geliyor: Bluetooth SIG sertifikası aldı

Honor markasının piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni tablet Bluetooth SIG kurumunun kayıtlarında ortaya çıktı. Honor Pad 7'nin halefi olarak piyasaya sürülecek Honor Pad 8, sertifika belgesinde HEY-W09 model numarasıyla listeleniyor.
Cihaz görüldüğü üzere Bluetooth 5.1 bağlantısı ile gelecek. Ayrıca daha önce 22.5W hızlı şarj desteğine sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Honor Pad 8'in önceki modelin bazı özelliklerini devam ettirmesi muhtemel görünüyor. Kısaca bir hatırlayalım.
Honor Pad 7'nin bazı özelliklerini ödünç alabilir
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Honor Pad 7, ön panelin %80'ini kaplayan 10.1 inç boyutunda Full HD ekranla gelmişti. Tablette kullanılan ekranın göz sağlığı açısından önem taşıyan TÜV Rheinland sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.
Honor Pad 7 sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama alanıyla sunuldu. Kutudan Android 10 işletim sistemi ve Magic UI 4.0 arayüzü ile çıkan tablet 5.100 mAh'lik bir batarya içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş