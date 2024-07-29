Xiaomi 14T doğrulandı: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, amiral gemisi katili Xiaomi 14T ve 14T Pro modelleri için hazırlıklara başladı. Dolayısıyla her iki model için bekleyiş sürerken yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak serinin temel modeli Xiaomi 14T, Tayland'ın NBTC sertifikasyon veritabanında listelendi. Peki neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Xiaomi 14T resmen doğrulandı

Kaçıranlar için daha önce Xiaomi 14T Pro Geekbench veritabanında görüntülenmiş ve Xiaomi 14T serinin varlığı doğrulanmıştı. Şimdi son gelen bilgiler ise, serinin temel modeli Xiaomi 14T'nin "2406APNFAG" model numarasına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca benzer model numarasıyla EEC listelerinde görünen modelin, 5G bağlantı desteği ve Avrupa lansmanı doğrulandı.

Tam Boyutta Gör Telefonun diğer özellikleri hakkında pek fazla bilgi yok. Ancak selefi olduğu Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun 2023 Eylül ayın tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla benzer tarilerde tanıtıldığını görebiliriz.

Xiaomi 14T ve 14T Pro neler sunacak?

Daha önceki raporlara göre Xiaomi 14T'nin 67W hızlı şarj ve MediaTek Dimensity 8000 serisi işlemciden güç alması bekleniyor. Bu henüz netleşmemiş olsa da, Dimensity 8100 veya 8200 ile karşılaşabiliriz. Ayrıca 50MP Sony IMX906 birincil, 13MP Omnivision OV13B geniş açı ve 50MP telefoto sönsörlerinden destek alması muhtemel.

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Xiaomi 14T serisinin Pro modeli ise kardeşinden farklı olarak Dimensity 9300+, 120W kablolu şarj desteği ile geliyor. Ayrıca her iki model, T serisinde kablosuz şarjı destekleyen ilk cihazlar olabilir.

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