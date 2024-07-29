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    Xiaomi 14T doğrulandı: İşte beklenen özellikler

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi 14T sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. Peki amiral gemisi katili telefon neler sunacak? İşte detaylar...
    Xiaomi 14T doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, amiral gemisi katili Xiaomi 14T ve 14T Pro modelleri için hazırlıklara başladı. Dolayısıyla her iki model için bekleyiş sürerken yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak serinin temel modeli Xiaomi 14T, Tayland'ın NBTC sertifikasyon veritabanında listelendi. Peki neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Xiaomi 14T resmen doğrulandı

    Kaçıranlar için daha önce Xiaomi 14T Pro Geekbench veritabanında görüntülenmiş ve Xiaomi 14T serinin varlığı doğrulanmıştı. Şimdi son gelen bilgiler ise, serinin temel modeli Xiaomi 14T'nin "2406APNFAG" model numarasına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca benzer model numarasıyla EEC listelerinde görünen modelin, 5G bağlantı desteği ve Avrupa lansmanı doğrulandı. 

    Xiaomi 14T doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Telefonun diğer özellikleri hakkında pek fazla bilgi yok. Ancak selefi olduğu Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun 2023 Eylül ayın tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla benzer tarilerde tanıtıldığını görebiliriz.

    Xiaomi 14T ve 14T Pro neler sunacak?

    Daha önceki raporlara göre Xiaomi 14T'nin 67W hızlı şarj ve MediaTek Dimensity 8000 serisi işlemciden güç alması bekleniyor. Bu henüz netleşmemiş olsa da, Dimensity 8100 veya 8200 ile karşılaşabiliriz. Ayrıca 50MP Sony IMX906 birincil, 13MP Omnivision OV13B geniş açı ve 50MP telefoto sönsörlerinden destek alması muhtemel.

    Xiaomi 14T serisinin Pro modeli ise kardeşinden farklı olarak Dimensity 9300+, 120W kablolu şarj desteği ile geliyor. Ayrıca her iki model, T serisinde kablosuz şarjı destekleyen ilk cihazlar olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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