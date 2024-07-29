Xiaomi 14T doğrulandı: İşte beklenen özellikler

Xiaomi 14T resmen doğrulandı
Kaçıranlar için daha önce Xiaomi 14T Pro Geekbench veritabanında görüntülenmiş ve Xiaomi 14T serinin varlığı doğrulanmıştı. Şimdi son gelen bilgiler ise, serinin temel modeli Xiaomi 14T'nin "2406APNFAG" model numarasına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca benzer model numarasıyla EEC listelerinde görünen modelin, 5G bağlantı desteği ve Avrupa lansmanı doğrulandı.
Xiaomi 14T ve 14T Pro neler sunacak?
Daha önceki raporlara göre Xiaomi 14T'nin 67W hızlı şarj ve MediaTek Dimensity 8000 serisi işlemciden güç alması bekleniyor. Bu henüz netleşmemiş olsa da, Dimensity 8100 veya 8200 ile karşılaşabiliriz. Ayrıca 50MP Sony IMX906 birincil, 13MP Omnivision OV13B geniş açı ve 50MP telefoto sönsörlerinden destek alması muhtemel.
Xiaomi 14T serisinin Pro modeli ise kardeşinden farklı olarak Dimensity 9300+, 120W kablolu şarj desteği ile geliyor. Ayrıca her iki model, T serisinde kablosuz şarjı destekleyen ilk cihazlar olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.