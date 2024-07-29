Xiaomi, bu modeller için yazılım desteğini sonlandırdı: Listede Redmi ve Poco da var

Çinli teknoloji devi Xiaomi, popüler Xiaomi, Redmi ve Poco markaları altındaki birçok akıllı telefon için yazılım desteğini sona erdirme kararı aldı. Bu kararla birlikte, Xiaomi Mi 10 serisi ve Redmi Note 10 serisi gibi modeller artık düzenli yazılım güncellemeleri almayacak.
Desteklenmeyen Xiaomi cihazları arasında Xiaomi Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Ultra ve Mi 11 Lite 5G gibi modeller bulunuyor. Bu modeller, Çin, Avrupa ve diğer bölgelerde satılan farklı varyantlarıyla birlikte artık yeni yazılım güncellemeleri almayacak.
Redmi kullanıcıları için de durum benzer. Orta segmentte popüler olan Redmi Note 10 serisi de artık yazılım desteği almayacak. Bu seriden etkilenen modeller arasında Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T ve Redmi Note 8 (2021) yer alıyor.
Ayrıca, Poco markası altında da bir model bu karardan etkilendi. Poco M3 Pro 5G, yazılım desteği sona erdirilen cihazlar arasında listelendi.
Bu karar, söz konusu listedeki cihazlar artık yeni özellik güncellemelerini, hata düzeltmelerini veya güvenlik yamalarını almayacak demek. Bu da kullanıcıların, potansiyel güvenlik açıkları ve yeni uygulamalarla uyumluluk sorunları yaşayabileceği anlamına geliyor.
Xiaomi'nin bu adımı, aslında beklenmedik bir durum değil. Akıllı telefon üreticileri genellikle cihazlarına belirli bir süre boyunca yazılım desteği sunuyor. Destek süresi sona eren kullanıcılar, mevcut cihazlarını kullanmaya devam edebilirler ya da yeni bir model yükseltme seçeneğini de değerlendirebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.