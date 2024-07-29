Xiaomi, bu modeller için yazılım desteğini sonlandırdı: Listede Redmi ve Poco da var

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, popüler Xiaomi, Redmi ve Poco markaları altındaki birçok akıllı telefon için yazılım desteğini sona erdirme kararı aldı. Bu kararla birlikte, Xiaomi Mi 10 serisi ve Redmi Note 10 serisi gibi modeller artık düzenli yazılım güncellemeleri almayacak.

Desteklenmeyen Xiaomi cihazları arasında Xiaomi Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Ultra ve Mi 11 Lite 5G gibi modeller bulunuyor. Bu modeller, Çin, Avrupa ve diğer bölgelerde satılan farklı varyantlarıyla birlikte artık yeni yazılım güncellemeleri almayacak.

Redmi kullanıcıları için de durum benzer. Orta segmentte popüler olan Redmi Note 10 serisi de artık yazılım desteği almayacak. Bu seriden etkilenen modeller arasında Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T ve Redmi Note 8 (2021) yer alıyor.

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Ayrıca, Poco markası altında da bir model bu karardan etkilendi. Poco M3 Pro 5G, yazılım desteği sona erdirilen cihazlar arasında listelendi.

Bu karar, söz konusu listedeki cihazlar artık yeni özellik güncellemelerini, hata düzeltmelerini veya güvenlik yamalarını almayacak demek. Bu da kullanıcıların, potansiyel güvenlik açıkları ve yeni uygulamalarla uyumluluk sorunları yaşayabileceği anlamına geliyor.

Xiaomi'nin bu adımı, aslında beklenmedik bir durum değil. Akıllı telefon üreticileri genellikle cihazlarına belirli bir süre boyunca yazılım desteği sunuyor. Destek süresi sona eren kullanıcılar, mevcut cihazlarını kullanmaya devam edebilirler ya da yeni bir model yükseltme seçeneğini de değerlendirebilirler.

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