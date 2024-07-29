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    Xiaomi, bu modeller için yazılım desteğini sonlandırdı: Listede Redmi ve Poco da var

    Redmi ve Poco gibi alt markaların da sahibi olan Xiaomi, birçok akıllı telefon modeli için yazılım desteğinin sonlandırıldığını duyurdu. İşte bu karardan etkilenen akıllı telefon modelleri.

    Xiaomi, bu modeller için yazılım desteğini sonlandırdı Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, popüler Xiaomi, Redmi ve Poco markaları altındaki birçok akıllı telefon için yazılım desteğini sona erdirme kararı aldı. Bu kararla birlikte, Xiaomi Mi 10 serisi ve Redmi Note 10 serisi gibi modeller artık düzenli yazılım güncellemeleri almayacak.

    Desteklenmeyen Xiaomi cihazları arasında Xiaomi Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Ultra ve Mi 11 Lite 5G gibi modeller bulunuyor. Bu modeller, Çin, Avrupa ve diğer bölgelerde satılan farklı varyantlarıyla birlikte artık yeni yazılım güncellemeleri almayacak.

    Redmi kullanıcıları için de durum benzer. Orta segmentte popüler olan Redmi Note 10 serisi de artık yazılım desteği almayacak. Bu seriden etkilenen modeller arasında Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T ve Redmi Note 8 (2021) yer alıyor.

    Ayrıca, Poco markası altında da bir model bu karardan etkilendi. Poco M3 Pro 5G, yazılım desteği sona erdirilen cihazlar arasında listelendi.

    Bu karar, söz konusu listedeki cihazlar artık yeni özellik güncellemelerini, hata düzeltmelerini veya güvenlik yamalarını almayacak demek. Bu da kullanıcıların, potansiyel güvenlik açıkları ve yeni uygulamalarla uyumluluk sorunları yaşayabileceği anlamına geliyor.

    Xiaomi'nin bu adımı, aslında beklenmedik bir durum değil. Akıllı telefon üreticileri genellikle cihazlarına belirli bir süre boyunca yazılım desteği sunuyor. Destek süresi sona eren kullanıcılar, mevcut cihazlarını kullanmaya devam edebilirler ya da yeni bir model yükseltme seçeneğini de değerlendirebilirler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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