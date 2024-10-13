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    Xiaomi 15 Pro’nun canlı görüntüleri teknoloji dünyasını heyecanlandırdı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin uzun bir süredir yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Pro modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Şimdilerde ise bu cihazı canlı olarak ilk defa görmüş olabiliriz.

    Xiaomi 15 Pro’nun canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeliyle ilgili ilk sızıntılar teknoloji dünyasında merak uyandırdı. Şirket, henüz resmi bir tanıtım yapmasa da, Xiaomi 15 Pro'ya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler ortaya çıktı. Bu sızan görüntülerde, cihazın arka tasarımının, markanın önceki modellerine benzer bir çizgide devam ettiği, ancak bazı dikkat çekici yenilikler barındırdığı görülüyor.

    Görünüşe göre, Xiaomi'nin başkan yardımcısı Wang Xiaoyan’ın elinde görülen cihaz, Xiaomi 15 Pro'nun tasarımı hakkında önemli ipuçları veriyor. Siyah renk seçeneğiyle görülen telefonun, seramik malzemeden yapılmış bir kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Bu modül, flaşı dışarıda konumlandırarak önceki modellerden ayrılıyor. Ayrıca, beyaz ve gümüş gibi renk seçenekleriyle de piyasaya sürülmesi muhtemel.

    Xiaomi 15 Pro’nun canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Teknik özelliklere gelirsek, Xiaomi 15 Pro’nun 6,78 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor. Gücünü, henüz resmi olarak tanıtılmamış olan Snapdragon 8 Elite yonga setinden alması ve 16GB RAM ile birlikte 1TB depolama alanı sunması da öngörülüyor. Kamera kısmında ise kullanıcıları oldukça etkileyici özellikler bekliyor. 50MP ana kamera, f/1.4 ile f/2.5 arasında değişken bir diyafram sunarken, 50MP ultra geniş açı ve 5 kat kayıpsız yakınlaştırma özelliğine sahip 50MP telefoto lens ile birlikte geliyor.

    Pil kapasitesi de kullanıcıları memnun edecek düzeyde. 6.000mAh'lik bir bataryayla donatılacağı düşünülen cihaz, hem 90W kablolu hem de 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunabilir. Bu yüksek şarj hızları, cihazın enerji ihtiyacını kısa sürede karşılamaya yönelik.

    Öte yandan, Xiaomi’nin yeni amiral gemisini tanıtmak için Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setinin resmi duyurusunu bekleyebileceği de söyleniyor. Başlangıçta yalnızca Çin pazarında piyasaya sürüleceği düşünülen modelin, yıl sonuna doğru küresel pazara sunulması kuvvetle muhtemel. Xiaomi, yeni amiral gemisiyle yenilikçi bir deneyim sunmaya hazırlanırken, teknoloji severlerin heyecanını da artırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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