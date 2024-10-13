Xiaomi 15 Pro’nun canlı görüntüleri teknoloji dünyasını heyecanlandırdı

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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeliyle ilgili ilk sızıntılar teknoloji dünyasında merak uyandırdı. Şirket, henüz resmi bir tanıtım yapmasa da, Xiaomi 15 Pro'ya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler ortaya çıktı. Bu sızan görüntülerde, cihazın arka tasarımının, markanın önceki modellerine benzer bir çizgide devam ettiği, ancak bazı dikkat çekici yenilikler barındırdığı görülüyor.

Görünüşe göre, Xiaomi'nin başkan yardımcısı Wang Xiaoyan’ın elinde görülen cihaz, Xiaomi 15 Pro'nun tasarımı hakkında önemli ipuçları veriyor. Siyah renk seçeneğiyle görülen telefonun, seramik malzemeden yapılmış bir kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Bu modül, flaşı dışarıda konumlandırarak önceki modellerden ayrılıyor. Ayrıca, beyaz ve gümüş gibi renk seçenekleriyle de piyasaya sürülmesi muhtemel.

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Teknik özelliklere gelirsek, Xiaomi 15 Pro’nun 6,78 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor. Gücünü, henüz resmi olarak tanıtılmamış olan Snapdragon 8 Elite yonga setinden alması ve 16GB RAM ile birlikte 1TB depolama alanı sunması da öngörülüyor. Kamera kısmında ise kullanıcıları oldukça etkileyici özellikler bekliyor. 50MP ana kamera, f/1.4 ile f/2.5 arasında değişken bir diyafram sunarken, 50MP ultra geniş açı ve 5 kat kayıpsız yakınlaştırma özelliğine sahip 50MP telefoto lens ile birlikte geliyor.

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Pil kapasitesi de kullanıcıları memnun edecek düzeyde. 6.000mAh'lik bir bataryayla donatılacağı düşünülen cihaz, hem 90W kablolu hem de 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunabilir. Bu yüksek şarj hızları, cihazın enerji ihtiyacını kısa sürede karşılamaya yönelik.

Öte yandan, Xiaomi’nin yeni amiral gemisini tanıtmak için Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setinin resmi duyurusunu bekleyebileceği de söyleniyor. Başlangıçta yalnızca Çin pazarında piyasaya sürüleceği düşünülen modelin, yıl sonuna doğru küresel pazara sunulması kuvvetle muhtemel. Xiaomi, yeni amiral gemisiyle yenilikçi bir deneyim sunmaya hazırlanırken, teknoloji severlerin heyecanını da artırıyor.

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