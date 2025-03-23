Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor: 15S Pro

    Xiaomi, 15 serisinin bir diğer amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi 15S Pro adıyla piyasaya sürülecek cihazla ilgili son bilgiler de ortaya çıktı.
    Xiaomi yeni amiral gemisi telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Çinli marka, uluslararası pazarda Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra modellerini tanıtmıştı. Ancak şirket, bu modellerle sınırlı kalmayı planlamıyor. Edinilen bilgilere göre Xiaomi, şu anda Xiaomi 15S Pro modelini test ediyor.

    Xiaomi'nin kendi işlemcisiyle gelebilir

    Yazılım direktörü Kartikey Singh, henüz piyasaya sürülmemiş akıllı telefonla çekilmiş bir fotoğrafı yanlışlıkla paylaştı. Görüntünün yer aldığı gönderi daha sonra silindi. Ancak görsel çok fazla bilgi içermese de, Xiaomi 15S Pro adını taşıyan yeni bir amiral gemisi modelinin varlığını doğruluyor.

    Xiaomi yeni amiral gemisi telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    İçeriden gelen bilgilere göre cihaz, Nisan ayında tanıtılacak. Büyük olasılıkla tanıtım, 14 inçlik Xiaomi Pad 7 Max ile eş zamanlı gerçekleşecek. Ayrıca kaynaklar, Xiaomi 15S Pro'nun tasarım açısından Xiaomi 15 Pro'ya benzeyeceğini belirtiyor. Yeni model, Xiaomi 15 Pro'dan optik özellikleri de miras alacak. Ancak cihazın en dikkat çekici özelliği, Xiaomi'nin kendi üretimi olan en yeni işlemciyle donatılacak olması. Bu işlemcinin XRING adını taşıması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    odtü yüksek lisans screen translator basketbol alt üst hesaplama m ile başlayan araba markaları e tsi nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum