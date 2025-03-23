Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor: 15S Pro

Teknoloji Editörü
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Kısa bir süre önce Çinli marka, uluslararası pazarda
Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra modellerini tanıtmıştı. Ancak şirket, bu modellerle sınırlı kalmayı planlamıyor. Edinilen bilgilere göre Xiaomi, şu anda Xiaomi 15S Pro modelini test ediyor.
Xiaomi'nin kendi işlemcisiyle gelebilir
Yazılım direktörü
Kartikey Singh, henüz piyasaya sürülmemiş akıllı telefonla çekilmiş bir fotoğrafı yanlışlıkla paylaştı. Görüntünün yer aldığı gönderi daha sonra silindi. Ancak görsel çok fazla bilgi içermese de, Xiaomi 15S Pro adını taşıyan yeni bir amiral gemisi modelinin varlığını doğruluyor.
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İçeriden gelen bilgilere göre cihaz,
Nisan ayında tanıtılacak. Büyük olasılıkla tanıtım, 14 inçlik Xiaomi Pad 7 Max ile eş zamanlı gerçekleşecek. Ayrıca kaynaklar, Xiaomi 15S Pro'nun tasarım açısından Xiaomi 15 Pro'ya benzeyeceğini belirtiyor. Yeni model, Xiaomi 15 Pro'dan optik özellikleri de miras alacak. Ancak cihazın en dikkat çekici özelliği, Xiaomi'nin kendi üretimi olan en yeni işlemciyle donatılacak olması. Bu işlemcinin XRING adını taşıması bekleniyor.
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!