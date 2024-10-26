Xiaomi 15 serisi ile mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlıyor: İşte ilk resmi görüntüler

Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15'in lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise şirket, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun görüntü örneklerini paylaşarak kamera sistemlerindeki iyileştirmeleri sergiledi. Yapay zeka destekli görüntü işleme algoritması sayesinde kamera performansında önemli sıçramalar yaşanan seride kullanılan Xiaomi AISP 2.0 ile entegre edilen minyatürleştirilmiş Leica optik sistemi, fotoğraf ve video çekimlerinde daha yüksek kalite sunuyor. İşte Xiaomi 15 Pro ile çekilen görüntüler: Xiaomi 15 Pro'nun telefoto kamerası 3,2x'ten 5x'e yükseltildi. Hem parlak hem de düşük ışık koşullarında telefoto kameradan alınan örnek görüntülere göre kamera, daha karanlık çekimlerde bile minimum gürültüyle zengin ayrıntılar ve canlı renkler ortaya koyuyor. Cihazın loş ortamlarda çekilen fotoğrafları daha yumuşak görünüyor ancak hesaplamalı fotoğrafçılık iyileştirmeleri sayesinde normalde görülen grenlilik yok denecek kadar aza indirilmiş. Ayrıca ana kamera örnekleri, iyi ayrıntı tutuşu ve geniş dinamik aralık vurgulamakta. İşte Xiaomi 15 ile çekilen görüntüler: Serinin temel modeli Xiaomi 15, 3.2x optik yakınlaştırma yapan bir telefoto lens ile geliyor. 5 kat yakınlaştırma (120mm) yaptığınızda fotoğraflar oldukça net ve renkleri canlı çıkıyor. 2-3 kat yakınlaştırma yaptığınızda (60mm) ise arka plan bulanıklığı da oldukça başarılı oluyor. Bu sayede cihaz, portre fotoğraflarında da oldukça başarılı sonuçlar elde etmekte.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu