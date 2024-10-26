Xiaomi 15 serisi ile mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlıyor: İşte ilk resmi görüntüler

29 Ekim'de piyasaya sürülecek olan Xiaomi 15 serisinden Xiaomi 15 ve 15 Pro ile çekilen ilk resmi görüntüler paylaşıldı. İşte serinni kamera yeteneklerini ortaya çıkaran o görüntüler: