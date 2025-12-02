Xiaomi, 2025 için elektrikli araç satış hedefini şimdiden tamamladı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz eylül ve ekim aylarındaki elektrikli otomobil satışlarında art arda 40 bin adetlik satış barajını aşmayı başaran Xiaomi, bu sınırın altına düşmemeye kararlı. Şirket, kasım ayında da 40 bin adet sınırını geçtiğini açıkladı.

Daha da önemlisi, kasım ayı itibarıyla Xiaomi'nin şimdiye kadarki elektrikli otomobil satışları 500 bin adedi geride bıraktı. Teslimatlara 3 Nisan 2024'te başlayan Çinli şirket, geçen yıl yaklaşık 135 bin teslimat gerçekleştirdi. Bu da Xiaomi'nin 2025 yılı için belirlenen 350 bin adetlik satış hedefini kasım ayında, yani planlanandan bir ay önce gerçekleştirdiği anlamına geliyor.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil modeli, 28 Mart 2024’te resmi olarak tanıtılan SU7 elektrikli sedan oldu. Bunu 26 Haziran 2025’te piyasaya çıkan YU7 elektrikli SUV takip etti. Çinli şirket ayrıca 27 Şubat 2025’te tanıtılan SU7 Ultra isimli performans modeline de sahip.

Xiaomi'de yüzler gülüyor: Araç satışları ikinci kez rekor kırdı 4 hf. önce eklendi

Xiaomi modellerine yönelik talep oldukça yüksek. Şirket, bu talebe yanıt verebilmek için Çin genelinde fiziksel satış ağını genişletiyor. Yalnızca kasım ayında 17 yeni mağaza ekleyerek toplam mağaza sayısını 131 şehirde 441’e yükselten Xiaomi, aralık ayında ise yedi şehirde daha hizmet vermek üzere 36 yeni mağaza açacak.

Şirket son olarak "Stoktan Araç Satın Alma Programı"nı duyurdu. Program kapsamında satılacak araçlar üç kategoriye ayrılıyor. İlk kategori, halihazırda üretilmiş veya müşterilerin satın almaktan vazgeçtiği yeni araçlardan oluşuyor. İkinci kategoride ise Xiaomi mağazalarında sergilenen ve test sürüşlerinde kullanılan araçlar bulunuyor. Son kategoride ise muhtemelen taşıma sırasında ufak hazarlar görmüş ve resmi onarımdan geçen araçlar yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi, 2025 için elektrikli araç satış hedefini şimdiden geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: