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    Xiaomi, 5 dakikada 300 binden fazla Redmi K60 serisi akıllı telefon sattı

    Xiaomi'nin kısa süre önce Çin'de satışa çıkardığı Redmi K60 serisi büyük ilgi gördü. Şirket amiral gemisi akıllı telefonların 5 dakika içinde 300 binden fazla sattığını açıkladı.
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    Xiaomi, 5 dakikada 300 binden fazla Redmi K60 telefon sattı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Redmi K60 ve Redmi K60 Pro'yu kısa bir süre önce Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Yeni amiral gemilerinin satışa çıkmasının hemen ardından bir açıklama yapan şirket 5 dakika içinde 300 binden fazla akıllı telefon satıldığını resmen açıkladı.

    Redmi K60 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 120 Hz yenileme hızına sahip 2K çözünürlüklü 6.67 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca akıllı telefonun 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve yeni nesil yüksek hızlı UFS 4.0 depolama birimiyle donatıldığını belirtelim.

    Xiaomi, 5 dakikada 300 binden fazla Redmi K60 telefon sattı Tam Boyutta Gör

    Redmi K60 modeli ise AnTuTu test uygulamasında 1.1 milyonun üzerinde puan alan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alıyor. Akıllı telefonda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi mevcut. Ekran özellikleri Pro modeliyle aynı.

    Redmi K60 serisi neler sunuyor?

    Redmi K60 Pro, birlikte verilen 120W adaptörle 19 dakikada tamamen şarj olan 5.000 mAh batarya içeriyor. Redmi K60'da ise 67W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil var. Her iki telefon da 30 watt kablosuz şarjı destekliyor.

    Xiaomi, 5 dakikada 300 binden fazla Redmi K60 telefon sattı Tam Boyutta Gör

    Redmi K60 Pro'da ana kamera olarak 50 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX800 sensör görev yaparken, Redmi K60'da bu görevi 64 megapiksel sensör üstleniyor. Kutu içeriğinde akıllı telefonların yanı sıra şeffaf silikon kılıf, SIM kart iğnesi, kablo ve şarj cihazı da yer alıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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