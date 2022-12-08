Xiaomi 13 serisi karşınızda: İşte resmi basın görselleri

Şirket Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun yüksek kaliteli basın görsellerini yayınladı. Paylaşılan görüntüler merakla beklenen cihazları her açıdan gözler önüne seriyor. Akıllı telefonların fiyat etiketleri daha önce internete sızmıştı. Buna göre Xiaomi 13 modeli 615 dolar, Xiaomi 13 Pro ise 755 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.
Ekinlikte neler göreceğiz?
Çinli üretici etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra Buds 4 kablosuz kulaklık ve Watch S2 akıllı saatini de duyuracak. Ayrıca merakla beklenen MIUI 14'ün de sahneye çıkması bekleniyor. Xiaomi aynı gün ilk masaüstü bilgisayarını da tanıtabilir.
Kaynakça https://weibo.com/2202387347/MiBXg0V93 https://weibo.com/2202387347/MiD8dtM86 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım