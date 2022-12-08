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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 serisi karşınızda: İşte resmi basın görselleri

    Xiaomi önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonlarının örtüsünü kaldırdı. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun yüksek kaliteli basın görselleri yayınlandı.
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    Xiaomi 13 serisi karşınızda: İşte resmi basın görselleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını 1 Aralık'ta tanıtacaktı ancak lansman ileriki bir tarihe ertelendi. Çinli marka sonunda Xiaomi 13 serisinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor. Son bilgilere göre etkinlik 11 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

    Şirket Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun yüksek kaliteli basın görsellerini yayınladı. Paylaşılan görüntüler merakla beklenen cihazları her açıdan gözler önüne seriyor. Akıllı telefonların fiyat etiketleri daha önce internete sızmıştı. Buna göre Xiaomi 13 modeli 615 dolar, Xiaomi 13 Pro ise 755 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

    Xiaomi 13 serisi karşınızda: İşte resmi basın görselleri Tam Boyutta Gör

    Ekinlikte neler göreceğiz?

    Çinli üretici etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra Buds 4 kablosuz kulaklık ve Watch S2 akıllı saatini de duyuracak. Ayrıca merakla beklenen MIUI 14'ün de sahneye çıkması bekleniyor. Xiaomi aynı gün ilk masaüstü bilgisayarını da tanıtabilir.

    Kaynakça https://weibo.com/2202387347/MiBXg0V93 https://weibo.com/2202387347/MiD8dtM86
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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