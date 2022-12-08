Tam Boyutta Gör Xiaomi yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını 1 Aralık'ta tanıtacaktı ancak lansman ileriki bir tarihe ertelendi. Çinli marka sonunda Xiaomi 13 serisinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor. Son bilgilere göre etkinlik 11 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Xiaomi 13 Pro kamerasından fotoğraf örnekleri yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Şirket Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun yüksek kaliteli basın görsellerini yayınladı. Paylaşılan görüntüler merakla beklenen cihazları her açıdan gözler önüne seriyor. Akıllı telefonların fiyat etiketleri daha önce internete sızmıştı. Buna göre Xiaomi 13 modeli 615 dolar, Xiaomi 13 Pro ise 755 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Tam Boyutta Gör

Ekinlikte neler göreceğiz?

Çinli üretici etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının yanı sıra Buds 4 kablosuz kulaklık ve Watch S2 akıllı saatini de duyuracak. Ayrıca merakla beklenen MIUI 14'ün de sahneye çıkması bekleniyor. Xiaomi aynı gün ilk masaüstü bilgisayarını da tanıtabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 13 serisi karşınızda: İşte resmi basın görselleri