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    Huawei Luxeed R7 tanıtıldı: 15 Dakikada %80 şarj ve 1.673 km karma menzil

    Huawei ve Chery iş birliğiyle geliştirilen Luxeed R7 resmen tanıtıldı. Bu yeni SUV, 1.673 km’ye kadar toplam sürüş menzili ve 510 beygir güce kadar çıkan motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

    Huawei Luxeed R7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Huawei ve Chery ortaklığında geliştirilen Luxeed markası, yeni modeli R7 ile elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Uzun menzilli hibrit SUV sınıfında yer alan R7, hem tasarımı hem de teknik donanımıyla dikkat çekiyor. İki farklı donanım paketiyle sunulan araç, yaklaşık 41.250 dolarlık fiyat etiketine sahip Max versiyonu ve 43.700 dolarlık Ultra versiyonu ile piyasada yerini aldı.

    Beş metre uzunluğundaki bu aerodinamik SUV, 0.247 Cd gibi oldukça düşük bir sürtünme katsayısına sahip. Gövde tasarımında gizli kapı kolları, panoramik cam tavan ve LED ışık şeritleri gibi modern detaylar öne çıkıyor. İç mekânda ise 52 litrelik ön bagaj ve arka koltuklar yatırıldığında 2130 litreye kadar çıkan geniş bir yükleme alanı sunuluyor. Konfor özelliklerinde ise 18 yönlü ayarlanabilir, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu sıfır yerçekimi koltuklar dikkat çekiyor.

    Müzik tutkunları için Huawei imzası taşıyan 1000W gücünde 17 hoparlörlü gelişmiş bir ses sistemi de sunulmuş. Araç, gücünü 1.5 litrelik dört silindirli bir menzil uzatıcı motordan ve CATL tarafından geliştirilen 53.4 kWh kapasiteli LFP bataryadan alıyor. Huawei’nin Jujing 400V platformu sayesinde batarya yalnızca 15 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.

    Menzil tarafında, arkadan itişli Max versiyonu tam şarj ve dolu yakıt deposu ile toplamda 1.673 kilometrelik bir menzil vadediyor. Bu menzilin yaklaşık 360 kilometresine tamamen elektrikle ulaşılabiliyor. Bu, önceki modele göre yüzde 7’lik bir artış anlamına geliyor. Dört çeker sistemli ve 510 beygir gücündeki Ultra versiyonda ise menzil 1.551 kilometreye düşüyor ancak performans anlamında 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4.9 saniyede ulaşabiliyor.

    Gelişmiş sürüş destek teknolojileri de R7’nin güçlü yönlerinden biri. Qiankun ADS 3.0 sistemiyle donatılan araçta 192 hatlı LiDAR sensörü, radarlar, kameralar ve ultrasonik sensörler bulunuyor. Sistem, şehir içi ve otoyol navigasyon destekli otonom sürüşü mümkün kılarken, otomatik park özelliği de sunuyor. Kontrol panelinde 15.6 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve 12.3 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Bu sistemin arkasında ise HarmonyOS 4 işletim sistemi bulunuyor.

    Yol tutuş ve sürüş konforunda da iddialı olan R7, çift salıncaklı ön ve çok bağlantılı arka süspansiyon sistemine sahip. İsteğe bağlı olarak sunulan hava süspansiyonu ve Huawei’nin akıllı şasi teknolojisiyle sürüş dinamikleri iyileştirilmiş. Ayrıca sadece 35.6 metrede durabilen fren performansı, güvenlik konusunda da güçlü bir profil çiziyor.

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