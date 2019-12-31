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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei yeni ekran tedarikçisini Çin'de buldu

    Çinli teknoloji devi Huawei, gelecekte piyasaya süreceği Honor ve Nova akıllı telefonlarında kullanılacak ekranları üretmesi için kendi ana vatanından bir şirketle anlaştı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei yeni ekran tedarikçisini Çin'de buldu
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    Gelen son bilgilere göre Çinli ekran üreticisi Visionox, gelecekte piyasaya sürülecek Honor ve Nova telefonlar için ekran tedarik etmeye başlayacak. Mi Mix Alpha'da kullanılan kıvrımlı ekranın üreticisi olan şirket aynı zamanda Mi Note 10 için de ekran tedarik etmişti.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp uygulamasına 2020 yılında gelecek yeni özellikler"

    Visionox önümüzdeki yıl Huawei'nin tedarik zincirinin bir parçası olacak. Bu bilgi şirkete yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Visionox ekranlı ilk akıllı telefonun Honor markası altında piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

    Huawei yeni ekran tedarikçisini Çin'de buldu
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    Ekran örnekleri gönderecek

    Çinli üretici 2020'nin Şubat ayında Huawei'ye, test etmesi için ekran örnekleri sunacak. Seri üretime ise Mart ayında geçilmesi planlanıyor.

    Bununla birlikte Visionox mevcut üretim kapasitesi ile tüm siparişleri karşılayamayabilir. Şirketin 2020'de Huawei'ye akıllı telefonları için 5 ila 10 milyon ekran tedarik edebileceği belirtiliyor.



    https://www.gizchina.com/2019/12/30/visionox-to-supply-honor-and-nova-series-display-next-year Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kuasudba 1 sa. yeni yorumcu
    çin büyük bir tehlike.
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