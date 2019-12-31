Huawei yeni ekran tedarikçisini Çin'de buldu

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Gelen son bilgilere göre Çinli ekran üreticisi Visionox, gelecekte piyasaya sürülecek Honor ve Nova telefonlar için ekran tedarik etmeye başlayacak. Mi Mix Alpha'da kullanılan kıvrımlı ekranın üreticisi olan şirket aynı zamanda Mi Note 10 için de ekran tedarik etmişti.

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Visionox önümüzdeki yıl Huawei'nin tedarik zincirinin bir parçası olacak. Bu bilgi şirkete yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Visionox ekranlı ilk akıllı telefonun Honor markası altında piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

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Ekran örnekleri gönderecek

Çinli üretici 2020'nin Şubat ayında Huawei'ye, test etmesi için ekran örnekleri sunacak. Seri üretime ise Mart ayında geçilmesi planlanıyor.

Bununla birlikte Visionox mevcut üretim kapasitesi ile tüm siparişleri karşılayamayabilir. Şirketin 2020'de Huawei'ye akıllı telefonları için 5 ila 10 milyon ekran tedarik edebileceği belirtiliyor.

https://www.gizchina.com/2019/12/30/visionox-to-supply-honor-and-nova-series-display-next-year