Xiaomi Band 8 Pro'nun pil ömrü açıklandı

Üreticiye göre Xiaomi Band 8 Pro'daki pil 14 güne kadar dayanacak. Hatırlatma açısından Xiaomi Band 7 Pro'nun tek şarjla yaklaşık 12 gün çalışabildiğini belirtelim. Postere göre yeni modelin kullanım süresi AOD yani Daima Açık Ekran modu aktifken 6 güne ulaşacak.
Yeni gelişmiş sensör
Xiaomi Band 8 Pro'nun yeni bir çift kanallı sensör ve sağlık izleme algoritmasına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca farklı renklerde kumaş, metal ve silikon kordon seçenekleriyle gelecek. Cihazın 60 Hz yenileme hızı sunan 1.74 inçlik bir ekran taşıyacağı biliniyor.
Xiaomi Smart Band 8 Pro, 14 Ağustos'ta tanıtılacak. Yani çok kısa bir süre içinde yeni akıllı bileklikle ilgili tüm ayrıntıları öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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