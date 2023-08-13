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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Band 8 Pro'nun pil ömrü açıklandı

    Xiaomi yakında akıllı bileklik ailesine yeni bir model ekleyecek. Şirket lansman öncesinde Xiaomi Band 8 Pro isimli cihazın pil ömrü ile ilgili detayları açıkladı.
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    Xiaomi Band 8 Pro'nun pil ömrü açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yakında tanıtacağı yeni akıllı bilekliğiyle ilgili detayları açıklamaya devam ediyor. Yeni modelin ekran boyutu ve pil ömrü açısından önceki nesilden farklı olacağı zaten biliniyor. Çinli marka lansmana kısa bir süre kala bu konuda bazı bilgiler verdi.

    Üreticiye göre Xiaomi Band 8 Pro'daki pil 14 güne kadar dayanacak. Hatırlatma açısından Xiaomi Band 7 Pro'nun tek şarjla yaklaşık 12 gün çalışabildiğini belirtelim. Postere göre yeni modelin kullanım süresi AOD yani Daima Açık Ekran modu aktifken 6 güne ulaşacak.

    Xiaomi Band 8 Pro'nun pil ömrü açıklandı Tam Boyutta Gör

    Yeni gelişmiş sensör

    Xiaomi Band 8 Pro'nun yeni bir çift kanallı sensör ve sağlık izleme algoritmasına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca farklı renklerde kumaş, metal ve silikon kordon seçenekleriyle gelecek. Cihazın 60 Hz yenileme hızı sunan 1.74 inçlik bir ekran taşıyacağı biliniyor.

    Xiaomi Smart Band 8 Pro, 14 Ağustos'ta tanıtılacak. Yani çok kısa bir süre içinde yeni akıllı bileklikle ilgili tüm ayrıntıları öğreneceğiz.

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