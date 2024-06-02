vivo Watch GT akıllı saati yapay zekâ ile geliyor

vivo Watch GT özellikleri ve fiyatı
vivo Watch GT firmanın ilk dörtgen tasarımlı akıllı saati olarak öne çıkıyor. 1.85 inçlik AMOLED ekran her kenarından 2.5D kavise sahip. Standart nabız, SpO2, stres, uyku gibi değerleri takip edebiliyor. eSIM sayesinde bağımsız olarak da çalışabiliyor.
BlueOS ara yüzü ise derin bir yapay zekâ entegrasyonuna sahip. Uygulama desteği ile akıllı notlar alma, biletler veya hatırlatıcılar ile ilgili son güncellemeleri kullanıcıya okuma örnek fonksiyonlar arasında.
Akıllı saat eSIM kapalı olarak 21 güne kadar kullanılabiliyor. Açık olarak 3 güne kadar, güç tasarrufu ile 9 güne kadar kullanım süresi var. Cihazda kablosuz şarj yok ve çift pogo pin ile şarj ediliyor. Saatin siyah versiyonu 100 Euro iken beyaz versiyonu 115 Euro olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.