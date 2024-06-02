vivo Watch GT akıllı saati yapay zekâ ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Akıllı saat pazarında farklı modellerle yer almaya devam eden vivo markası yeni akıllı saatini tanıttı. vivo Watch GT modeli bu kez daha derin yapay zekâ entegrasyonu ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.

vivo Watch GT özellikleri ve fiyatı

vivo Watch GT firmanın ilk dörtgen tasarımlı akıllı saati olarak öne çıkıyor. 1.85 inçlik AMOLED ekran her kenarından 2.5D kavise sahip. Standart nabız, SpO2, stres, uyku gibi değerleri takip edebiliyor. eSIM sayesinde bağımsız olarak da çalışabiliyor.

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BlueOS ara yüzü ise derin bir yapay zekâ entegrasyonuna sahip. Uygulama desteği ile akıllı notlar alma, biletler veya hatırlatıcılar ile ilgili son güncellemeleri kullanıcıya okuma örnek fonksiyonlar arasında.

Akıllı saat eSIM kapalı olarak 21 güne kadar kullanılabiliyor. Açık olarak 3 güne kadar, güç tasarrufu ile 9 güne kadar kullanım süresi var. Cihazda kablosuz şarj yok ve çift pogo pin ile şarj ediliyor. Saatin siyah versiyonu 100 Euro iken beyaz versiyonu 115 Euro olacak.

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vivo Watch GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı