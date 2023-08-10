Xiaomi Band 8 Pro yakında geliyor: İşte ilk görüntüsü

Tam Boyutta Gör Xiaomi yakında yeni bir akıllı bileklik çıkaracağını duyurdu. Çinli marka Band 8 Pro isimli modeli 14 Ağustos tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Cihaz daha şimdiden Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Hatta tasarımı ve temel özellikleri de biliniyor.

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Xiaomi Band 8 Pro büyük ekran taşıması sebebiyle akıllı saate benzeyecek. Yeni modelde 60 Hz yenileme hızına sahip ve 16.7 milyon renk gösterebilen 1.74 inç boyutunda dikdörtgen ekran göreceğiz. Yayınlanan posterlere bakılırsa cihazın gövdesi metal olacak.

Xiaomi Band 8 Pro neler sunacak?

Akıllı bileklikte Daima Açık Ekran özelliğinin yanı sıra GPS ve NFC modülleri bulunacak. Bunun yanı sıra çok çeşitli spor modları, kalp atış hızı monitörü ve SpO2 sensörü içerecek. Şu an için cihazın batarya kapasitesi ve pil ömrü hakkında herhangi bir bilgi yok.

Xiaomi tarafından yayınlanan resmi görsel, Band 8 Pro'nun önceki modelin tasarımını devam ettireceğini gösteriyor. Başta da belirttiğimiz gibi akıllı bilekliğin lansmanı 14 Ağustos'ta yapılacak. Şirket bu tarihte cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını da açıklayacak.

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