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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Black Shark 3 yeni çizimde ve fotoğrafta ortaya çıktı

    Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Black Shark 3, iki gün sonra tanıtılacak ve tüm detaylar netleşecek. Bundan önce ortaya çıkan son sızıntılar ise hayal gücüne pek yer bırakmıyor.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Black Shark 3 yeni çizimde ve fotoğrafta ortaya çıktı
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    Xiaomi’nin yeni oyun telefonu olacak Black Shark 3, 3 Mart’ta tanıtılacak. Bu modele ilişkin çok sayıda sızıntı ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Cihazın arka tarafının tasarımıyla ilgili olarak biraz daha fazla bilgi veren kaba çizim, üçlü kamera kurulumunu gösteriyor. 

    Cihazın arka tarafıyla ilgili olarak şimdiye kadar elde edilen bilgiler, açıklamalar ve videolardan kaynaklanıyor. Cihazın arka tarafında CEO Lei Jun’un açıklamasına göre manyetik şarj çözümü ve LED aydınlatmalar yer alacak. Tüm bu ekstralar tabii ki özel kamera kurulumunun komşusu olacak. Cihaz ayrıca mekanik trigger tuşlarına da sahip olacak ve bunlar kullanılmadığında kapalı kalarak tasarım bütünlüğünü koruyacak.

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    Kamera konusuna dönecek olursak, pek fazla bilgimiz olmasa da kurulumun bulanık bir fotoğraf ve sensörlerden birinin 64MP olacağına yönelik söylentiler ve bilgiler mevcut. 

    Xiaomi Black Shark 3 yeni çizimde ve fotoğrafta ortaya çıktı

    Black Shark 3’ün standart ve Pro olmak üzere iki modelde sunulması bekleniyor ve pil kapasiteleri de sırasıyla 4720 ve 5000mAh olacak. İki model arasında pil kapasitesi ve büyük modelin daha yüksek hızlı şarjı desteklemesi dışında herhangi bilinen bir fark henüz yok.

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    Xiaomi tarafından doğrulanan diğer bilgiler arasında 120Hz ekran, Qualcomm Snapdragon 865 çipset, 16GB RAM ve 3,5mm kulaklık jakı ile Type-C portu yer alıyor.



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