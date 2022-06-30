Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Black Shark 5S serisinin özellikleri açıklandı

    Xiaomi'nin merakla beklenen yeni oyuncu telefonu modelleri Black Shark 5S ve 5S Pro'nun teknik detayları açıklandı. Yeni telefonlar Snapdragon 8+ Gen 1 ve SSD+UFS depolama ile geliyor. 
    1

    Xiaomi Black Shark 5S serisinin özellikleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Black Shark 5 oyuncu telefonu serisini bu ayın başlarında küresel pazara sunan Xiaomi, yakında serinin yeni modelleri Black Shark 5S ve 5S Pro’yu piyasaya sürecek. Bugün Digital Chat Station tarafından yeni telefonları teknik detayları gün yüzüne çıktı.

    Black Shark 5S ve 5S Pro özellikleri

    Bildirilenlere göre Black Shark 5S ve 5S Pro, FHD+ çözünürlüğe ve ortalanmış bir kamera deliğine sahip basınca duyarlı 6.67 inç OLED ekranlar ile gelecek. Bununla beraber ekranların yenileme hızlarından açıkça bahsedilmiyor ancak söylentiler serinin 144Hz yenileme hızını sürdüreceği yönünde.

    Yonga seti tarafında ise Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak yeni telefonlar, 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.790 mAh’lık bir batarya, SSD+UFS depolamaX ekseni motoru, stereo hoparlörler ve manyetik oyun tetik tuşlarını beraberinde getirecek. Ayrıca 5S modelinde 64 MP, 5S Pro’da ise 108MP’lik bir ana kamera sensörü yer alacak.

    Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen Black Shark 5S serisi hakkında tüm detaylar önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Profil resmi
    _Dominic_Toretto_ 16 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oneplus 7T Pro
    Oneplus 7T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız