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Black Shark 5 oyuncu telefonu serisini bu ayın başlarında küresel pazara sunan Xiaomi, yakında serinin yeni modelleri Black Shark 5S ve 5S Pro’yu piyasaya sürecek. Bugün Digital Chat Station tarafından yeni telefonları teknik detayları gün yüzüne çıktı.

Black Shark 5S ve 5S Pro özellikleri

Bildirilenlere göre Black Shark 5S ve 5S Pro, FHD+ çözünürlüğe ve ortalanmış bir kamera deliğine sahip basınca duyarlı 6.67 inç OLED ekranlar ile gelecek. Bununla beraber ekranların yenileme hızlarından açıkça bahsedilmiyor ancak söylentiler serinin 144Hz yenileme hızını sürdüreceği yönünde.

Yonga seti tarafında ise Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak yeni telefonlar, 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.790 mAh’lık bir batarya, SSD+UFS depolama, X ekseni motoru, stereo hoparlörler ve manyetik oyun tetik tuşlarını beraberinde getirecek. Ayrıca 5S modelinde 64 MP, 5S Pro’da ise 108MP’lik bir ana kamera sensörü yer alacak.

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Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen Black Shark 5S serisi hakkında tüm detaylar önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor.

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Xiaomi Black Shark 5S serisinin özellikleri açıklandı