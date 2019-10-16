Xiaomi, Black Shark modelleri için JoyUI 11 arayüzünü piyasaya sürdü

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Xiaomi geçtiğimiz günlerde yeni arayüzü versiyonu MIUI 11'i tanıtmıştı. Şirketten yapılan açıklamalara göre bundan böyle MIUI 10 çalıştıran Black Shark serisi oyuncu telefonları, oyun odaklı bir arayüz olan JoyUI 11'e geçiş yapacak.

Oyun odaklı bir arayüz

Yeni arayüz Black Shark telefon serisinde daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca akıllı telefonun daha fazla kişiselleştirilebilmesi içinü birçok yeni özellik ve onlarca tema ile geleceği de ifade ediliyor. JoyUI 11 arayüzü farklı oyun modu seçenekleri sunacağı gibi, Çin'de satılan cihazlar için Xiao AI sesli asistan desteğine de sahip olacak.

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JoyUI 11 arayüzüne uygun dört cihaz mevcut. Bunlar sırasıyla Xiaomi Black Shark, Black Shark Helo, Black Shark 2 ve Snapdragon 855+ ile gelen en yeni Black Shark 2 Pro modelleri. Bu akıllı telefonların önümüzdeki günlerde yeni arayüz güncellemesi alacaklarını da belirtmeden geçmeyelim.

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