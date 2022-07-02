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    Xiaomi Book Pro 2022 dizüstü bilgisayar 4K OLED ekranla geliyor

    Xiaomi önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı yeni dizüstü bilgisayarının bazı özelliklerini açıkladı. Xiaomi Book Pro 2022 isimi model 4K OLED ekran ve ince metal gövdeyle gelecek.
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    Xiaomi Book Pro 2022 dizüstü bilgisayar 4K OLED ekranla geliyor
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, 4 Temmuz'da yeni ürünlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Şirket lansmanda Xiaomi 12S serisi akıllı telefonlarının yanı sıra Book Pro 2022 olarak adlandırılan dizüstü bilgisayarını da duyuracak.

    Yeni model ekranıyla önce çıkacak gibi gözüküyor. Xiaomi tarafından yayınlanan teaser görüntülerine bakılırsa dizüstü bilgisayar 4K çözünürlüğe sahip bir ekran taşıyacak. Dolby Vision teknolojisini destekleyen OLED panelden bahsediyoruz.

    Xiaomi Book Pro 2022 dizüstü bilgisayar 4K OLED ekranla geliyor
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    İnce metal gövdeyle gelecek

    Xiaomi Book Pro 2022 ekran açısından şirketin ürün yelpazesindeki en iyi dizüstü bilgisayar olacak. Yayınlanan posterlerde cihazın 14.9 mm kalınlığında tamamen metal bir gövdeye sahip olacağını görüyoruz.

    Xiaomi teknik özellikler kısmıyla alakalı pek ipucu vermedi. Ancak Çinli kaynaklar dizüstü bilgisayarın 12. Nesil Intel Core ve AMD Ryzen 6000 işlemcili versiyonlarının olacağını söylüyor. Tüm detayları öğrenebilmemiz için birkaç gün daha sabretmemiz gerekecek.

    Kaynakça https://weibo.com/5977021843/LA5pi2mgs https://weibo.com/5977021843/LA6NQFe95
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