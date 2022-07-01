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    OnePlus 10T'nin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüleri ve beklenen özellikleri

    Yakında tanıtılacak OnePlus 10T'nin yüksek kaliteli render görüntüleri yayınlandı. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alması beklenen amiral gemisinin temel özellikleri de netleşmiş durumda.
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    OnePlus 10T'nin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüleri
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    OnLeaks takma adıyla tanıdığımız sızıntı kaynağı Steve Hemmerstoffer ve Smartprix web sitesi merakla beklenen OnePlus 10T'nin yüksek kaliteli render görüntülerini yayınladı. Buna ek olarak akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili bazı detaylar da paylaşılmış durumda.

    OnePlus 10T'nin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüleri
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    Yayınlanan görüntülere bakılırsa cihaz Ocak ayında duyurulan OnePlus 10 Pro modeline benzeyecek. Ancak selfie kamerası sol üst köşede değil de ekranın üst bölümünün ortasında yer alacak. Arka paneldeki kamera ünitesinin tasarımı konusunda da bazı değişiklikler söz konusu.

    OnePlus 10T'nin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüleri
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    OnePlus 10T neler sunacak?

    Ana kamera ünitesinde Hasselblad yazısı yok. LED flaş ise alt kısımdan üste kaydırılmış görünüyor. Amiral gemisi akıllı telefon alüminyum yerine plastik çerçeve ve cam arka panelle gelecek. Tasarım açısından göze çarpan detaylar bu şekilde. Gelelim teknik özellikler kısmına.

    OnePlus 10T'nin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüleri
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    OnePlus 10T'nin Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacağı bildiriliyor. Cihaz LTPO 2.0 teknolojisi sunan 6.7 inç boyutunda 120 Hz AMOLED ekran taşıyacak. Akıllı telefonla ilgili olarak 50 + 16 + 2 megapiksel arka kamera ve 150W hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya da konuşuluyor.

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