Güncelleme desteği kesilen Xiaomi telefonlar belli oldu

MIUI 13 güncellemesini bekleyen çok sayıda POCO X2 kullanıcısı var ancak şirketin güncel listesine bakılırsa bunun bir önemi yok. Hatırlatma açısından, kararlı MIUI 13 sürümü, Nisan 2022’de test edilmişti ancak Xiaomi, bu güncellemeyi çeşitli hatalar ve başka sorunlar nedeniyle vermedi.
Xiaomi, son olarak Mini Note 10/Pro ve Redmi Note 8 Pro’yu bu listeye eklemişti. MediaTek Helio G90T işlemcili orta sınıf telefon, Redmi Note 8 Pro’nun milyonlarca kullanıcısı var. 108MP kamera sensörüne sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olarak tanıtılan Mi Note 10 da sevilen modeller arasında. 2019 yılında tanıtılan cihazlar, 3 yıl boyunca MIUI ve güvenlik güncellemelerini aldı.
Güncelleme almayan/almayacak Xiaomi telefonlar
- Mi 1
- Mi 2 / Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4 / Mi 4S / Mi 4c
- Mi 5 / Mi 5s / Mi 5s Plus / Mi 5c / Mi 5X
- Mi 6 / Mi 6X
- Mi 8 SE
- Mi Note / Mi Note 2 / Mi Note 3 / Mi Note Pro / Mi Note 10 / Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi Mix / Mi Mix 2
- Mi Max / Mi Max 2
- Mi A1
- Mi A2 / Mi A2 Lite
- Mi Pad / Mi Pad 2 / Mi Pad 3 / Mi Pad 4 / Mi Pad 4 Plus
- Mi Max 3
- Mi 8 / Mi 8 Lite / Mi 8 UD / Mi 8 Explorer Edition
- Mi Mix 2S
- Mi Mix 3
- Mi 9 / Mi 9 SE
- Mi Play
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d