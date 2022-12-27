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    Güncelleme desteği kesilen Xiaomi telefonlar belli oldu

    Xiaomi, güncelleme desteği kesilen telefonlar listesini güncelledi. İşte artık yazılım güncellemesi almayacak Redmi ve Poco telefonlar:                          
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    xiaomi eos listesi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, desteği sonlandırılan akıllı telefonlara yenilerini ekledi. EOS listesine göre, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G ve POCO X2 modelleri için şirket destek vermeyi bıraktı. Bu, telefonların yakında güvenlik yamaları dahil hiçbir güncellemeyi almayacağı anlamına geliyor.

    MIUI 13 güncellemesini bekleyen çok sayıda POCO X2 kullanıcısı var ancak şirketin güncel listesine bakılırsa bunun bir önemi yok. Hatırlatma açısından, kararlı MIUI 13 sürümü, Nisan 2022’de test edilmişti ancak Xiaomi, bu güncellemeyi çeşitli hatalar ve başka sorunlar nedeniyle vermedi.

    Xiaomi, son olarak Mini Note 10/Pro ve Redmi Note 8 Pro’yu bu listeye eklemişti. MediaTek Helio G90T işlemcili orta sınıf telefon, Redmi Note 8 Pro’nun milyonlarca kullanıcısı var. 108MP kamera sensörüne sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olarak tanıtılan Mi Note 10 da sevilen modeller arasında. 2019 yılında tanıtılan cihazlar, 3 yıl boyunca MIUI ve güvenlik güncellemelerini aldı.

    Güncelleme almayan/almayacak Xiaomi telefonlar

    • Mi 1
    • Mi 2 / Mi 2A
    • Mi 3
    • Mi 4 / Mi 4S / Mi 4c
    • Mi 5 / Mi 5s / Mi 5s Plus / Mi 5c / Mi 5X
    • Mi 6 / Mi 6X
    • Mi 8 SE
    • Mi Note / Mi Note 2 / Mi Note 3 / Mi Note Pro / Mi Note 10 / Pro
    • Mi CC9 Pro
    • Mi Mix / Mi Mix 2
    • Mi Max / Mi Max 2
    • Mi A1
    • Mi A2 / Mi A2 Lite
    • Mi Pad / Mi Pad 2 / Mi Pad 3 / Mi Pad 4 / Mi Pad 4 Plus
    • Mi Max 3
    • Mi 8 / Mi 8 Lite / Mi 8 UD / Mi 8 Explorer Edition
    • Mi Mix 2S
    • Mi Mix 3
    • Mi 9 / Mi 9 SE
    • Mi Play
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    ugah6aiw 4 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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