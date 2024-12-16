Xiaomi, Çin dışında otomobil satmak için hazırlıklarını hızlandırdı

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Tam Boyutta Gör SU7 isimli sedan modeliyle elektrikli araç pazarına giriş yapan Xiaomi, mevcut üretim hacmiyle şu an yerel talebe cevap veremiyor ve teslimatlarda 7-8 aya varan bekleme sürelerine ulaşmış durumda. Ancak bu durum Çinli şirketin farklı pazarlara açılma planı yapmasına engel değil.

Yerel medyanın şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Xiaomi, yurt dışında elektrikli otomobil satışına yönelik bir hazırlık ekibi kuruyor. Şirket, söz konusu ekip için pazar araştırması, proje yönetimi ve satış sonrası hizmetler gibi alanlarda pozisyonlar oluşturuyor. Haberde ayrıca şirketin uluslararası bir departman kuracağından da bahsediliyor.

Ekip hazır olduğunda Xiaomi, çeşitli pazarlarda küçük çaplı otomobil satışları gerçekleştirmeye başlayacak. Bu sürecin pazar tepkilerini test etmek ve büyük ölçekli genişlemeye hazırlık yapmak için gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Ancak verilen bilgiye göre şirketin şu an için bu süreçlere yönelik bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

Öte yandan Xiaomi'nin Çin dışındaki pazarlara yönelik oluşturulacak bir otonom sürüş departmanı için de pozisyon oluşturduğu belirtiliyor. Böylece Xiaomi, araçlarında kullandığı sürüş asistanlarının hedef ülkelerin yasalarına uygun hale getirmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yaz Xiaomi, ilk modeli SU7'yi Fransa'da sergilemiş, bu etkinlik sırasında Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi markalı otomobilleri 2030'dan önce Avrupa'da satışa sunmak istediklerini dile getirmişti. Bu nedenle hedeflenen ilk bölgenin Avrupa olabileceği ifade ediliyor ancak bilindiği üzere AB, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek vergi uygulama kararı aldı. Bu durumun şirketin kararını etkileyip etkilemediği henüz bilinmiyor.

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Bir diğer merak edilen konu da şirketin Çin dışındaki pazarlarda izleyeceği satış stratejisiyle ilgili. Xiaomi, halihazırda global bir firma olduğu için Xpeng ve Nio gibi diğer markalara göre büyük bir avantaja sahip. Satışların ağırlıklı olarak Xiaomi'nin uluslararası departmanına bağlı Mi Home mağazaları üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Bu mağazalar doğrudan Xiaomi tarafından işletiliyor. Bu nedenle satış konusunda herhangi bir aracı firme olmayacağı düşünülüyor.

Xiaomi için beklenen gün geldiğinde yurt dışındaki başarısını etkileyecek en büyük konu fiyat stratejisi olacaktır. SU7, Çin'de güncel kurla 28 bin euro civarına denk gelen bir başlangıç fiyatına sahip. Çinli şirketin Avrupa'daki bilinirliği yüksek olsa da akıllı telefonları genelde orta seviye alternatifler olarak görülüyor. Bu nedenle markanın fiyat dengesini iyi oluşturması gerekiyor.

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Xiaomi, Çin dışında otomobil satmak için hazırlıkları hızlandırdı