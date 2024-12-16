Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Çin dışında otomobil satmak için hazırlıklarını hızlandırdı

    Çinli teknoloji devi, başlangıçta pazar tepkilerini test etmek ve daha büyük bir genişlemeye hazırlık yapmak amacıyla seçilmiş pazarlarda küçük denemeler yapacak.
    Xiaomi, Çin dışında otomobil satmak için hazırlıkları hızlandırdı Tam Boyutta Gör
    SU7 isimli sedan modeliyle elektrikli araç pazarına giriş yapan Xiaomi, mevcut üretim hacmiyle şu an yerel talebe cevap veremiyor ve teslimatlarda 7-8 aya varan bekleme sürelerine ulaşmış durumda. Ancak bu durum Çinli şirketin farklı pazarlara açılma planı yapmasına engel değil.

    Yerel medyanın şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Xiaomi, yurt dışında elektrikli otomobil satışına yönelik bir hazırlık ekibi kuruyor. Şirket, söz konusu ekip için pazar araştırması, proje yönetimi ve satış sonrası hizmetler gibi alanlarda pozisyonlar oluşturuyor. Haberde ayrıca şirketin uluslararası bir departman kuracağından da bahsediliyor.

    Ekip hazır olduğunda Xiaomi, çeşitli pazarlarda küçük çaplı otomobil satışları gerçekleştirmeye başlayacak. Bu sürecin pazar tepkilerini test etmek ve büyük ölçekli genişlemeye hazırlık yapmak için gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Ancak verilen bilgiye göre şirketin şu an için bu süreçlere yönelik bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

    Öte yandan Xiaomi'nin Çin dışındaki pazarlara yönelik oluşturulacak bir otonom sürüş departmanı için de pozisyon oluşturduğu belirtiliyor. Böylece Xiaomi, araçlarında kullandığı sürüş asistanlarının hedef ülkelerin yasalarına uygun hale getirmeyi hedefliyor.

    Xiaomi, Çin dışında otomobil satmak için hazırlıkları hızlandırdı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yaz Xiaomi, ilk modeli SU7'yi Fransa'da sergilemiş, bu etkinlik sırasında Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi markalı otomobilleri 2030'dan önce Avrupa'da satışa sunmak istediklerini dile getirmişti. Bu nedenle hedeflenen ilk bölgenin Avrupa olabileceği ifade ediliyor ancak bilindiği üzere AB, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek vergi uygulama kararı aldı. Bu durumun şirketin kararını etkileyip etkilemediği henüz bilinmiyor.

    Bir diğer merak edilen konu da şirketin Çin dışındaki pazarlarda izleyeceği satış stratejisiyle ilgili. Xiaomi, halihazırda global bir firma olduğu için Xpeng ve Nio gibi diğer markalara göre büyük bir avantaja sahip. Satışların ağırlıklı olarak Xiaomi'nin uluslararası departmanına bağlı Mi Home mağazaları üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Bu mağazalar doğrudan Xiaomi tarafından işletiliyor. Bu nedenle satış konusunda herhangi bir aracı firme olmayacağı düşünülüyor.

    Xiaomi için beklenen gün geldiğinde yurt dışındaki başarısını etkileyecek en büyük konu fiyat stratejisi olacaktır. SU7, Çin'de güncel kurla 28 bin euro civarına denk gelen bir başlangıç fiyatına sahip. Çinli şirketin Avrupa'daki bilinirliği yüksek olsa da akıllı telefonları genelde orta seviye alternatifler olarak görülüyor. Bu nedenle markanın fiyat dengesini iyi oluşturması gerekiyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kara alistar fiyat kapıda domuz yağı duşakabin silikon tavsiye lpg ayarı nasıl yapılır araba cam açma kapama düğmesi bozuldu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 12 5G
    Xiaomi 12 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız