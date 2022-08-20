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    Xiaomi Civi 2 piyasaya sürülmeye hazır: Eylül'de gelebilir

    Xiaomi Civi serisi akıllı telefonların arasına bir yenisi ekleniyor. Önümüzdeki ay çıkış yapması beklenen Xiaomi Civi 2 isimli model Çinli 3C sertifikasyon kurumunu ziyaret etti.
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    Xiaomi Civi 2 piyasaya sürülmeye hazır: Eylül'de gelebilir
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    Xiaomi Civi hatırlayacağınız üzere 2021'in Eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Bu yılın Nisan ayında ise Xiaomi Civi 1S modeli çıkış yaptı. Şirketin seriye yeni bir cihaz eklemeye hazırlandığı bildiriliyor. Hem de çok kısa bir süre içerisinde.

    Xiaomi Civi 2 adı altında pazara giriş yapacak akıllı telefon Çinli 3C sertifikasyon kurumunun veritabanında ortaya çıktı. 2209129SC model numarasındaki ilk dört hane cihazın Eylül 2022'de tanıtılacağına işaret ediyor. Gelelim teknik özellikler kısmına.

    Xiaomi Civi 2 piyasaya sürülmeye hazır: Eylül'de gelebilir
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    Snapdragon 7 Gen 1'den güç alacak

    Sertifika belgelerine göre akıllı telefon 67W hızlı şarj teknolojisi sunacak. Xiaomi Civi 2'nin Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacağı bildiriliyor. Dolayısı ile 5G bağlantısını destekleyecek.

    Cihazın Full HD+ çözünürlük ve Dolby Vision teknolojisine sahip 120 Hz OLED panel taşıyacağı söyleniyor. Parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olacak. Xiaomi Civi 2'nin pil kapasitesi ve kamera özellikleri konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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