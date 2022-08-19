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    Tek parmak yetmez: Samsung Galaxy S23'te büyük bir parmak izi tarayıcısı olacak

    Samsung Galaxy S23 Ultra, Qualcomm 3D Sonic Max ekran altı parmak izi tarayıcı özelliğine sahip olacak ve aynı anda iki parmakla doğrulama yapılabilecek.        
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    Samsung Galaxy S23'te büyük bir parmak izi tarayıcısı olacak
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    Sızan yeni bilgilere göre yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S23 Ultra akıllı telefondaki parmak izi tarayıcısı normalden daha büyük olacak. Aynı anda iki parmağın sığabileceği tarayıcı, güvenliği de önemli ölçüde artıracak.

    Daha yüksek güvenlik sunacak

    Bir süre önce piyasaya sürülmesine rağmen, Qualcomm 3D Sonic Max parmak izi sensörü bilinmeyen nedenlerle henüz herhangi bir Samsung akıllı telefonunda görünmüyor. Çinli üreticiler en son teknolojiyi hızla benimsiyorlar, bu nedenle Qualcomm'un 3D Sonic Max'i vivo'nun X80 Pro ve iQOO 9 Pro gibi amiral gemilerinde kullanılıyor.

    Samsung Galaxy S23'te büyük bir parmak izi tarayıcısı olacak
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    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Qualcomm'un yeni 3D Sonic Max teknolojisini kullanması muhtemel. 2022 yılının başında tanıtılan bu teknoloji 17 kat daha büyük kapsama alanı ve aynı anda iki parmak izi desteği sunuyor. Qualcomm ayrıca yeni parmak izi sensörünün önceki nesil sensörlerden daha hızlı ve güvenli olduğunu iddia etmekte.

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