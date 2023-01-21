Xiaomi CIVI 3 hakkında ilk detaylar internete sızdı

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi CIVI 3 sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8200 işlemci üzerine inşa edilecek. Mevcut model Snapdragon 7 Gen 1 platformunu kullanıyor. Yeni akıllı telefonda Qualcomm çözümü görmeyeceğiz.
AMOLED ekranla geliyor
Ayrıca cihazın kavisli kenarlara ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana taşıyacağı bildiriliyor. Arka panelinde çift kamera sistemi görev yapacak. Yeni nesil CIVI hakkında bildiklerimiz ne yazık ki sadece bunlarla sınırlı.
Akıllı telefonun 2023'ün ikinci yarısında çıkış yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....