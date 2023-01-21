Tam Boyutta Gör Xiaomi hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın Eylül ayında CIVI 2 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Çinli kaynaklara göre şirket şimdi de üçüncü nesil CIVI üzerinde çalışıyor. Cihazla ilgili bazı önemli detaylar internete düştü.

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Aktarılan bilgilere göre Xiaomi CIVI 3 sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8200 işlemci üzerine inşa edilecek. Mevcut model Snapdragon 7 Gen 1 platformunu kullanıyor. Yeni akıllı telefonda Qualcomm çözümü görmeyeceğiz.

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AMOLED ekranla geliyor

Ayrıca cihazın kavisli kenarlara ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana taşıyacağı bildiriliyor. Arka panelinde çift kamera sistemi görev yapacak. Yeni nesil CIVI hakkında bildiklerimiz ne yazık ki sadece bunlarla sınırlı.

Akıllı telefonun 2023'ün ikinci yarısında çıkış yapması bekleniyor.

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Xiaomi CIVI 3 hakkında ilk detaylar internete sızdı