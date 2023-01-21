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    Anlık Bildirim

    Xiaomi CIVI 3 hakkında ilk detaylar internete sızdı

    Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre Xiaomi üçüncü nesil CIVI akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Cihazın işlemci ve ekran özellikleriyle ilgili bazı detaylar sızdırıldı.
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    Xiaomi CIVI 3 hakkında ilk detaylar internete sızdı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın Eylül ayında CIVI 2 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Çinli kaynaklara göre şirket şimdi de üçüncü nesil CIVI üzerinde çalışıyor. Cihazla ilgili bazı önemli detaylar internete düştü.

    Aktarılan bilgilere göre Xiaomi CIVI 3 sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8200 işlemci üzerine inşa edilecek. Mevcut model Snapdragon 7 Gen 1 platformunu kullanıyor. Yeni akıllı telefonda Qualcomm çözümü görmeyeceğiz.

    Xiaomi CIVI 3 hakkında ilk detaylar internete sızdı Tam Boyutta Gör

    AMOLED ekranla geliyor

    Ayrıca cihazın kavisli kenarlara ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana taşıyacağı bildiriliyor. Arka panelinde çift kamera sistemi görev yapacak. Yeni nesil CIVI hakkında bildiklerimiz ne yazık ki sadece bunlarla sınırlı.

    Akıllı telefonun 2023'ün ikinci yarısında çıkış yapması bekleniyor.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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