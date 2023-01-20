Microsoft, Windows 10'un eski sürümleri için isteğe bağlı güncellemeleri kesiyor

Şirketin web sitesine göre, Mart ayından sonra Windows 10 20H2 ve Windows 10 21H2 için isteğe bağlı güvenlik dışı güncellemeler olmayacak. Her ayın ikinci Salı günü yayınlanan toplu güvenlik güncellemeleri ise sağlanmaya devam edecek.
22H2 tam destek alacak tek sürüm olacak
Windows 10 sürüm 22H2 için tam destek devam edecek. Yani hem güvenlik hem de isteğe bağlı güncellemeleri alacak. Bu arada 9 Mayıs 2023'te zorunlu güncellemeleri almayı bırakacak Enterprise, Education ve IoT Enterprise hariç, 20H2'nin çoğu sürümünün artık desteklenmediğini hatırlatmakta fayda var.
Öte yandan 21H2'nin çoğu sürümü hala destekleniyor. Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstations SKU'ları 13 Haziran 2023 tarihine kadar; Enterprise, Education ve IoT Enterprise ise 11 Haziran 2024 tarihine kadar güvenlik güncellemelerini alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....