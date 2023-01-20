Microsoft, Windows 10'un eski sürümleri için isteğe bağlı güncellemeleri kesiyor

Tam Boyutta Gör Microsoft kısa bir süre önce Windows 10 işletim sistemi işin dijital lisans satışlarını sonlandıracağını duyurmuştu. Yazılım devi şimdi de Windows 10'un bazı sürümleri için isteğe bağlı güncelleme yayınlamayı durduracağını açıkladı.

Yeni nesil Windows yapay zekadan güç alacak 4 gün önce eklendi

Şirketin web sitesine göre, Mart ayından sonra Windows 10 20H2 ve Windows 10 21H2 için isteğe bağlı güvenlik dışı güncellemeler olmayacak. Her ayın ikinci Salı günü yayınlanan toplu güvenlik güncellemeleri ise sağlanmaya devam edecek.

Tam Boyutta Gör

22H2 tam destek alacak tek sürüm olacak

Windows 10 sürüm 22H2 için tam destek devam edecek. Yani hem güvenlik hem de isteğe bağlı güncellemeleri alacak. Bu arada 9 Mayıs 2023'te zorunlu güncellemeleri almayı bırakacak Enterprise, Education ve IoT Enterprise hariç, 20H2'nin çoğu sürümünün artık desteklenmediğini hatırlatmakta fayda var.

Öte yandan 21H2'nin çoğu sürümü hala destekleniyor. Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstations SKU'ları 13 Haziran 2023 tarihine kadar; Enterprise, Education ve IoT Enterprise ise 11 Haziran 2024 tarihine kadar güvenlik güncellemelerini alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 10'un eski sürümleri için isteğe bağlı güncelleme bitiyor