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    Xiaomi SU7’nin bekleme süresi neredeyse bir yıla yaklaştı: Xiaomi taleplere yetişemiyor!

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından satışa sunulan ve ilk günden bu yana yoğun bir talep ile karşılaşan SU7 için bekleme süresi azalacağına artmaya devam ediyor.

    Xiaomi SU7’nin bekleme süresi neredeyse bir yıla yaklaştı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı SU7, piyasaya sürüldüğünden bu yana büyük ilgi görmeye devam ediyor. Modelin gördüğü yoğun talep nedeniyle teslimat süreleri giderek uzuyor. Çin'deki sipariş takip sistemlerine göre, SU7'yi satın almak isteyenler artık geçen yıla kıyasla daha uzun bir bekleme süresiyle karşılaşıyor.

    Mart 2024'te tanıtılan SU7, Standart, Pro ve Max olmak üzere üç farklı versiyonla piyasaya sürüldü. Modelin başlangıç fiyatları 29.840 dolar ile 41.420 dolar arasında değişirken, teslimatlar geçen yılın ilk yarısında başlamıştı. Ancak bugün sipariş verenlerin Standart model için 35-38 hafta, Pro modeli için ise 33-36 hafta beklemesi gerekiyor. Max versiyonunda ise geçen yıla kıyasla büyük bir değişiklik yaşanmadı ve bekleme süresi 28-31 hafta arasında kaldı.

    Elektrikli araç piyasasında üretim arttıkça teslimat sürelerinin kısalması beklenirken, Xiaomi SU7'de bunun tam tersi yaşanıyor. Şirketin açıklamalarına göre, model piyasaya çıktığından bu yana 248.000’den fazla sipariş aldı. 2024 yılı boyunca 135.000’den fazla teslimat gerçekleştirilirken, hâlâ 140.000’den fazla aracın sahiplerine ulaşmayı beklediği belirtiliyor.

    Xiaomi, performans odaklı yeni modeli SU7 Ultra’yı da bu yılın başında piyasaya sürdü. 73.180 dolarlık başlangıç fiyatına sahip modelin teslimatları 2 Mart’ta başladı ve şu an için bekleme süresi 9-12 hafta arasında değişiyor.

    Şirket, Pekin’deki fabrikasında yıllık 150.000 araç üretim kapasitesine sahip. Ancak talebin artmasıyla birlikte ikinci üretim hattını devreye alarak kapasiteyi iki katına çıkarmayı planlıyor. Xiaomi’nin bu hamlesi, markanın elektrikli araç sektöründeki iddiasını daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

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    turkelvis 3 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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