Xiaomi Civi 5 Pro ve Redmi K80 Ultra hakkında önemli söylentiler var

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Xiaomi’nin yeni nesil bütçe amiral gemileri arasında yer alması beklenen iki model, geliştirilmiş bir güvenlik sistemiyle gündeme geldi. Şirketin, genellikle üst segment cihazlarda kullanılan bir parmak izi sensörünü bu modellerde sunmaya hazırlandığı konuşuluyor. Sızdırılan bilgilere göre, bu teknoloji Xiaomi Civi 5 Pro ve Redmi K80 Ultra modellerinde kullanılabilir.

Çin merkezli bir kaynağın iddiasına göre, bu iki modelde ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Ultrasonik sensörler, klasik optik sensörlerin aksine 2 boyutlu bir tarama yerine, parmak izinin 3 boyutlu bir haritasını çıkarabiliyor. Bu sayede sensör, hem daha hızlı bir tarama sunuyor hem de ıslak, yağlı veya kirli parmaklarda bile güvenilir bir şekilde çalışabiliyor. Daha önce yalnızca premium cihazlarda gördüğümüz bu teknolojinin, artık bütçe dostu modellerde de karşımıza çıkması bekleniyor.

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Civi 5 Pro ve Redmi K80 Ultra hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, cihazların özelliklerine dair bazı bilgiler ortaya çıktı. Söylentilere göre Civi 5 serisi, performans açısından iddialı Dimensity 9400 işlemcisiyle gelecek. Redmi K80 Ultra’nın da güçlü donanımı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekeceği ifade ediliyor. Önceki K80 modellerinin piyasaya çıkışında yakaladığı yüksek satış başarısı, yeni modellerin de büyük bir ilgi görme potansiyeline işaret ediyor.

Henüz bu cihazların piyasaya ne zaman sunulacağı kesinleşmiş değil. Ancak Xiaomi’nin, bütçe dostu akıllı telefon segmentinde hem güvenlik hem de performans açısından çıtayı yükselteceği düşünülüyor. Bu gelişmelerle ilgili yeni detaylar geldikçe, teknoloji meraklılarının dikkatini çekecek daha fazla bilgiye ulaşmayı bekliyoruz.

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Xiaomi Civi 5 Pro ve Redmi K80 Ultra hakkında söylentiler var