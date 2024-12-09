Redmi Turbo 4’ün muhtemel çıkış tarihi ve özellikleri meraklılarını heyecanlandırabilir

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Redmi'nin yeni akıllı telefon serisi ile ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Redmi K80 ve K80 Pro modellerinin ardından, markanın Turbo serisine ait yeni bir model üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, bir video platformunda yaptığı açıklamada "Küçük Kasırga" kod adıyla bilinen bir cihazın bu ay piyasaya sürüleceğini ima etti. Bu ifadelerin, Redmi Turbo 4'ün tanıtımına işaret ettiği düşünülüyor.

Redmi Turbo 4, teknoloji dünyasında büyük bir yenilikle geliyor. Cihaz, dünyada ilk kez MediaTek'in yeni nesil Dimensity 8400 işlemcisi ile donatılacak. 4nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 3GHz'in üzerinde hız sunan Cortex-A725 çekirdek yapısına ve Dimensity 9400'de kullanılan Immortalis-G925 MC12 grafik birimine sahip. Performans açısından oldukça iddialı olan bu işlemci, AnTuTu benchmark testlerinde 1,7 milyonun üzerinde puan alarak Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini geride bırakmayı başardı.

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Cihazın diğer özellikleri arasında düz bir OLED ekran ve 1,5K çözünürlük bulunuyor. Ayrıca, 3C sertifikasyonuna göre Redmi Turbo 4, 90W hızlı şarj desteği ile gelecek. Fiyatlandırma konusunda ise cihazın 205 ile 275 dolar arasında bir etiketle satışa sunulması bekleniyor.

Gelecekte serinin bir Pro modelinin de piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Bu modelin Snapdragon 8s Elite işlemci ile donatılacağı öne sürülüyor. Turbo serisinin, uluslararası pazarda farklı bir isimle satışa sunulacağı da konuşulanlar arasında. Redmi Turbo 4 ve Turbo 4 Pro modellerinin sırasıyla Poco X7 ve Poco F7 olarak yeniden markalanabileceği ifade ediliyor. Bu yeni cihazların, teknoloji tutkunları için büyük bir ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.

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