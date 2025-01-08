Redmi K80 Ultra modelinin bazı özellikleri sızdırıldı

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Redmi, Kasım 2024’te Çin’de Redmi K80 ve K80 Pro modellerini tanıttı. Markanın bu seriyi yıl içinde Redmi K80 Ultra modeliyle genişleteceği öngörülüyor. Çinli bir duyumcu, cihazın resmi lansmanından aylar önce bu modelin temel özelliklerine dair bilgiler paylaştı.

Gelen bilgilere göre, Redmi K80 Ultra’nın mühendislik prototipinde ince çerçevelere sahip düz bir OLED ekran bulunuyor. Bu ekranın 1.5K çözünürlük sunacağı ve ultrasonik parmak izi sensörü içereceği belirtiliyor.

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Ayrıca, cihazın dayanıklılık açısından metal bir orta çerçeveye ve IP68 sertifikalı toz ve su geçirmez bir yapıya sahip olacağı ifade ediliyor. Selefi olan Redmi K70 Ultra’nın Temmuz 2024’te Dimensity 9300 Plus yonga seti ile tanıtıldığı düşünüldüğünde, K80 Ultra’nın da benzer bir zaman diliminde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu yeni modelde ise Dimensity 9400 Plus yonga seti kullanılacağı aktarılıyor.

Batarya tarafında da önemli bir yenilik söz konusu. Cihazın en az 6.500 mAh kapasiteye sahip bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Bu durum, bir önceki modeldeki 5.500 mAh kapasiteye göre ciddi bir artış anlamına geliyor ve uzun kullanım süresi sunma potansiyeli taşıyor.

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