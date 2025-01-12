Redmi K80 Ultra, şirket tarihindeki en büyük bataryaya sahip olabilir

İşte Redmi K80 Ultra'nın beklenen özellikleri:
Cihazın teknik özellikleri arasında en dikkat çekici detaylardan biri, MediaTek'in yeni nesil işlemcisi Dimensity 9400 Plus'ın kullanılacak olması. Bu işlemci, standart Dimensity 9400'ün hız aşırtılmış versiyonu olarak biliniyor ve K80 Ultra'nın piyasada bu işlemciyi kullanan ilk telefonlardan biri olması bekleniyor.
Kamera sisteminde ise Redmi, performans odaklı bir yaklaşım benimsemiş görünüyor. Periskop kamera özelliğinin bulunmayacak olması, markanın bu modelde fotoğrafçılıktan ziyade genel performansa odaklandığını gösteriyor. Ayrıca Redmi K80 Ultra'nın farklı versiyonlarla piyasaya sunulması planlanıyor. Özel bir sürüm veya 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip üst düzey bir varyantın da kullanıcılarla buluşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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