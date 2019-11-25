Xiaomi çok işlevli kahvaltı makinesi çıkardı

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Xiaomi yine farklı bir ev aletiyle karşımızda. Çinli şirketin iş ortağı Donlim, taşınabilir kahvaltı pişirme makinesi çıkardı. Mini taşınabilir mutfak olarak tanımlanan ürün monoton sabah kahvaltılarından sıkılanlar için ideal.

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Çok işlevli kahvaltı makinesi, ekmek kızartma makinesi ve elektrikli ocak ile birlikte geliyor. Ayrıca 6 farklı ekmek kızartma moduna sahip. Pişirme modları ve aksesuarları sayesinde her zevke uygun kahvaltı hazırlanmasına imkan sağlıyor.

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Fiyatı da belli oldu

Üzerindeki elektrikli ocak ile normal bir ocakta yapabileceğiniz her şeyi pişirebiliyorsunuz. Set içeriğinde 1.2 litrelik tencere, teflon tava, cam kapak, buharda pişirme aparatı ve tahta kaşık bulunuyor. Çok işlevli kahvaltı makinesinin fiyatı 52 dolar.