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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi çok işlevli kahvaltı makinesi çıkardı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, geniş ürün yelpazesine yeni ve farklı bir ürün daha ekledi. Çinli şirket çok işlevli taşınabilir kahvaltı makinesini piyasaya sürdü.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi çok işlevli kahvaltı makinesi çıkardı
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    Xiaomi yine farklı bir ev aletiyle karşımızda. Çinli şirketin iş ortağı Donlim, taşınabilir kahvaltı pişirme makinesi çıkardı. Mini taşınabilir mutfak olarak tanımlanan ürün monoton sabah kahvaltılarından sıkılanlar için ideal.

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    Çok işlevli kahvaltı makinesi, ekmek kızartma makinesi ve elektrikli ocak ile birlikte geliyor. Ayrıca 6 farklı ekmek kızartma moduna sahip. Pişirme modları ve aksesuarları sayesinde her zevke uygun kahvaltı hazırlanmasına imkan sağlıyor.

    Xiaomi çok işlevli kahvaltı makinesi çıkardı
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    Fiyatı da belli oldu

    Üzerindeki elektrikli ocak ile normal bir ocakta yapabileceğiniz her şeyi pişirebiliyorsunuz. Set içeriğinde 1.2 litrelik tencere, teflon tava, cam kapak, buharda pişirme aparatı ve tahta kaşık bulunuyor. Çok işlevli kahvaltı makinesinin fiyatı 52 dolar.



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    Imarex 53 dk.
    Tam Çinli işi olmuş gereksiz bir alet
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    Doanc4n 2 sa.
    ne salak bi firma oldu bu ya
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    GetSomeRest 5 sa.
    Bir tarafına da tost makinesi ve su ısıtıcı ekleseymiş tam olurmuş.
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    porsche911gt2 3 sa. GetSomeRest
    ek olarak çay makinesi ve/veya portakal sıkacağı da olmalıydı. bu haliyle kahvaltı makinesi demek zor hatta yumurta haşlama aparatı da olabilir
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