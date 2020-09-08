Xiaomi’den EKG çekebilen tişört

Tam Boyutta Gör

Vücudun belirli sağlık değerlerini takip edebilen giyilebilir cihazlar artık günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldi. Genelde kola takılan akıllı saat veya bileklikler olarak kendisini gösterse de farklı alanlara yönelik dikkat çekici projeler de ortaya çıkıyor.

Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt özellikleri ve fiyatı

Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt modeli geleneksel sporcu giysilerden farklı değil. Kasları kavrayacak şekilde dalgalı olarak imal edilen tişört; sporculara rahat bir antrenman yapma olanağı sunuyor.

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı Mi True Wireless Earphones 2 Basic kablosuz kulaklıklar karşınızda

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

Dikkat çekici tarafı ise göğüs kısmının tam ortasında yer alan EKG sensörü. Bir fasulyeye benzeyen bu sensör kullanıcının kalp atışları tarafından oluşturulan mikro sinyalleri yakalıyor. COTECH imzalı sensör saniyede 250 örnekleme oranına sahip ve 60 saniyelik sürelerde EKG ölçümü yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Kullanıcı yaptığı spora göre kalp atış oranını gözlemleyebiliyor. Böylece egzersiz esnasında hızını değiştirebiliyor ve daha detaylı analizler elde edebiliyor. Sensörün etrafındaki LED bildirim ise nabız durumuna göre renk değiştiriyor.

Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt modeli ay başında kitle fonlamasına başladı ve 12 bin kişinin desteğini aldı. Akıllı giysi için firma 44$ fiyat etiketi belirlemiş durumda.

https://www.gizmochina.com/2020/09/08/xiaomi-launches-the-mijia-sports-ecg-t-shirt/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.