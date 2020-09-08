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    Xiaomi’den EKG çekebilen tişört

    Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt modeli; göğüs kısmında yer alan EKG sensörü sayesinde spor yaparken kullanıcının nabız atışlarını sürekli takip ediyor ve haritalama yapıyor.
    2 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi’den EKG çekebilen tişört
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    Vücudun belirli sağlık değerlerini takip edebilen giyilebilir cihazlar artık günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldi. Genelde kola takılan akıllı saat veya bileklikler olarak kendisini gösterse de farklı alanlara yönelik dikkat çekici projeler de ortaya çıkıyor.

    Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt modeli geleneksel sporcu giysilerden farklı değil. Kasları kavrayacak şekilde dalgalı olarak imal edilen tişört; sporculara rahat bir antrenman yapma olanağı sunuyor.

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    Dikkat çekici tarafı ise göğüs kısmının tam ortasında yer alan EKG sensörü. Bir fasulyeye benzeyen bu sensör kullanıcının kalp atışları tarafından oluşturulan mikro sinyalleri yakalıyor. COTECH imzalı sensör saniyede 250 örnekleme oranına sahip ve 60 saniyelik sürelerde EKG ölçümü yapabiliyor.

    Xiaomi’den EKG çekebilen tişört
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    Kullanıcı yaptığı spora göre kalp atış oranını gözlemleyebiliyor. Böylece egzersiz esnasında hızını değiştirebiliyor ve daha detaylı analizler elde edebiliyor. Sensörün etrafındaki LED bildirim ise nabız durumuna göre renk değiştiriyor.

    Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt modeli ay başında kitle fonlamasına başladı ve 12 bin kişinin desteğini aldı. Akıllı giysi için firma 44$ fiyat etiketi belirlemiş durumda.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/08/xiaomi-launches-the-mijia-sports-ecg-t-shirt/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    estf (hakan artan) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen th9
    cahiller için herşey boş...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    NEPENTHEnd (Mustafa Eren Köse) 2 gün
    kas verir mi ki
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 2 gün
    holter gibi kulana bilir gün boyu ekg kaydı.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    başarılı ve ilerde bu gibi teknolojik gelişmelerin daha da artacağı şimdiden kesin
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    volcy123 2 gün
    Mı bandı tişörte takmışlar :D
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    th9 2 gün yeni yorumcu
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    estf (hakan artan) 2 gün th9
    cahiller için herşey boş...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün
    Aslında bu kalp krizlerinde karşı önlem olabilir. Spor yaparken kalp krizi geçiren insanlar var.
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    th9 2 gün yeni yorumcu sniper23
    saatlerde var attık,bunu tshirt e koymak saçma sonuçta bütün spor kıyafeyim bu ürün olamaz
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