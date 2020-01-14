Cep telefonlarında kredi taksiti sayısı 3’e düşürüldü

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu kredilerinde taksit sayısında ilişkin düzenleme yaptı. Fiyatı 3 bin 500 TL üzerindeki telefonlarda en fazla 3 ay taksit yapılabilecek.

Cep telefonu satışlarında kredi kartına taksit yapılamıyor ancak bankalardan cep telefonu kredisi çekilebiliyor. Bu kredilerin maksimum vade sayısını BDDK belirliyor.

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BDDK, bugüne kadar fiyatı 3 bin 500 TL üzerindeki telefonlar için en fazla 6 ay vadeli taksit yapılmasına izin veriyordu. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile bu sınır 3’e düşürüldü. Fiyatı 3 bin 500 TL ve altındaki telefonların kredi vade sayısı ise 12 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200114-8.htm

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