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    Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cep telefonlarında kredi taksiti sayısı 3’e düşürüldü

    BDDK, cep telefonu kredilerinde taksit sayısına sınırlama getirdi. Fiyatı 3 bin 500 TL üzerindeki telefonlarda taksit sayısı 6 aydan 3 aya düştü.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,4b
    1
    36
    Cep Telefonu Diğer
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Cep telefonlarında kredi taksiti sayısı 3’e düşürüldü
    Tam Boyutta Gör

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu kredilerinde taksit sayısında ilişkin düzenleme yaptı. Fiyatı 3 bin 500 TL üzerindeki telefonlarda en fazla 3 ay taksit yapılabilecek.

    Cep telefonu satışlarında kredi kartına taksit yapılamıyor ancak bankalardan cep telefonu kredisi çekilebiliyor. Bu kredilerin maksimum vade sayısını BDDK belirliyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayabilir"

    BDDK, bugüne kadar fiyatı 3 bin 500 TL üzerindeki telefonlar için en fazla 6 ay vadeli taksit yapılmasına izin veriyordu. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile bu sınır 3’e düşürüldü. Fiyatı 3 bin 500 TL ve altındaki telefonların kredi vade sayısı ise 12 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200114-8.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Osiris34 1 hf. en beğenilen
    TAKSİTSİZ yapın da kurtulak. Hatta bir telefon alana iki tokat atın. Telefon alma vergisi getirin 25.000 TL olsun. Değişmesin millet telefonunu canım. Zaten telefon ömürlük bişey demi? Hiç eskimiyor.
    TAKSİTSİZ yapın da kurtulak. Hatta bir telefon alana iki tokat atın. Telefon alma vergisi getirin 25.000 TL olsun. Değişmesin millet telefonunu canım. Zaten te...
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    Yanıtla +54
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    9600_G_T 1 hf.
    hani ekonomi uçuyordu ?
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    volkie 1 hf.
    xda da imei nasıl atılır diye bir konu açmıştı türk ün biri, tabi yabancılar anlam veremedi neden böyle birşey yapıyorsun diye, sonra dışardan telefon almanın yasak olduğunu öğrenince ikinci şoku geçirdiler, uyuşturucu mu diye dalgaya başladılar sonra biride kendi param ile aldığım benim malımı nasıl sokamazsın diye varyansin edip mavi ekran verdi sonra yaşadığı ülkeye şükür etti.
    bu gidişle daha cook yabancı forumlarda imei nasıl atılır konuları açar absürt durumu anlatmaya devam ederiz
    xda da imei nasıl atılır diye bir konu açmıştı türk ün biri, tabi yabancılar anlam veremedi neden böyle birşey yapıyorsun diye, sonra dışardan telefon almanın y...
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    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Lampard23 7 sa.
    GSM operatörlerinden alınan telefon modelini sonrasında başkasına satarak nakit oluşturan kişiler artık bu yöntemi kullanamayacak. Daha önce, kişiler, bu yöntem ile 12 ya da 24 ay taksitle telefon satın alıyor, ardından bu telefonu nakit yaratmak için daha uygun fiyatlarla başkasına satıyordu.


    hep varya bu uyanıklar yüzünden çıktı bu yasa. yeter artık ya
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    by_Jazz 21 sa.
    Fakire zengin iyice ayrılsın diye yapıyorlar ellaaam
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    ironman68 1 gün
    Taksit zaten yasak bu banka kredisi ile satılan telefonlar için kredi alarak 12 taksit yapılabiliyordu onuda 3 e indirmişler. Arkadaşın biri telefon alana iki tokat atın demiş çok güldüm ama doğru demiş.
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    brnk 6 gün
    Turkcell için yapıyorlar büyük ihtimal millet ordan alsın taksitle 2 katı fiyatla
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    Noctivagant 6 gün brnk
    Mecburiyetten Turkcell kullanan biri olarak yazıyorum. Kendilerinden hiç haz almıyorum. Ama bu uygulamanın şuan onlarla alakası olduğunu sanmıyorum.

    Ben bozuk telefonum düzelmez ise telefon alacağım ve Turkcell'in sitesinden baktım 6 ay faturaya yansıtılacak şekilde alırsan piyasa ile aynı fiyata geliyor.

    s10e baktım 5.300 TL civarına denk geliyor telefon 6 ay taksitle.

    NOT: Dün baktığımda böyleydi az önce baktım Turkcell de 3 aya düşmüş taksit sayısı ama telefon ucuzlamış. 5.089,95 TL. Media Markta filan 5.300 TL filan telefon taksitsiz.

    Nette 4.500 TL satan yerler var ama satıcı firmalar ne kadar güvenilir bilemiyorum. İsmi olan ve bilindik yerler de 5.200 TL ile 6.000 TL arasında fiyatlarla satılıyor bu model
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    MarjinaL_Kedi 1 hf.
    Resmen teknolojiyi engelliyorlar...
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    onboardx 1 hf.
    Artık yeni partilere yönelmeliyiz bu iktidar ömrünü doldurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Phaldor 1 hf. onboardx
    Vallahi billahi millet memnun emin olun. Herkes değil ama azımsanmayacak büyük bir kitle sorgulamıyor, vardır bir bildiği diyor. Konu siyasete kayacak diye çok uzun yazmak istemem ama mazot, gübre derken çiftçinin beli büküldü, hayvancılık resmen bitti ve ithalatta çözüm olmadı. Var mı ses eden, yok.

    Bekarlıkla ilgili konu geçti, sözde köşe yazarının biri şirin görüneyim yağdanlık olayım diye neler yazdı dün bekarlar için, resmen öfke kustu. Şimdi bu sözde yazara laf etsek birileri çıkar burada ciddi ciddi savunur, ondan fazla kızar hatta bekarlara.

    Özetle biz daha büyük ve daha utanç verici konularda bile ses etmiyoruz ki toplum olarak, buna edelim. Adam ağır vergilendirmenin sadece iPhone alanlara dokunduğunu sanıyor beter olsun diyor. Ama gıda, akaryakıt elektrik su fiyatları uçtu gitti sesi çıkmıyor.

    Allah sonumuzu hayretsin.
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    zotacing 1 hf.
    Teknoloji çağında, teknolojinin dolaylı yollardan yasaklandığı tek ülkeyiz.

    Milletin 50 birim paraya aldığı ürünü 600 birime alıyoruz, kepazelik.
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    alex59 1 hf.
    Bu başkanlık bi harika ülke resmen uçtu. Artık insanlar saçma vergilerle fiyatları iki üç katına çıkan her yeni teknolojik ürünü istediği zaman taksit ihtiyacı duymadan alabiliyor (!)
    Yanıtla +2
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    Technotronic 1 hf.
    Telefona verebileceğim maksimum para 1500 lira, daha fazlasını hak etmiyor bence.
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    32 yorum yazıldı.

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