Xiaomi'den yeni uygun fiyatlı 4K TV geldi: Redmi TV A50 2024

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Xiaomi'ni yeni akıllı TV'si 2.4 GHz kablosuz ağ desteğine sahip. Yazılım tarafı ise MIUI TV'ye emanet edilmiş. Sistemdeki yerleşik akıllı asistan Xiao Ai, kullanıcıların sesli komutlarla evlerindeki tüm akıllı cihazları kontrol edebilmesine olanak sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.