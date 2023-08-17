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    Xiaomi'den yeni uygun fiyatlı 4K TV geldi: Redmi TV A50 2024

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bütçe dostu bir 4K televizyon çıkardı. Son derece ince çerçeveleri ile dikkat çeken Redmi TV A50 2024 isimli model 50 inç boyutunda ekran taşıyor.
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    Xiaomi'den yeni uygun fiyatlı 4K TV geldi: Redmi TV A50 2024 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi ana vatanı Çin'de yeni bir akıllı TV tanıttı. Redmi TV A50 2024 adı altında çıkış yapan model şık bir tasarıma sahip. Cihaz son derece ince çerçeveleri olan 50 inç boyutunda 4K ekran taşıyor. Panelin 1.07 milyar renk üretebildiğini belirtelim.
    Xiaomi'den yeni uygun fiyatlı 4K TV geldi: Redmi TV A50 2024 Tam Boyutta Gör
    Televizyonda çift kanallı bas güçlendirme sistemi sunan iki adet 10W hoparlör mevcut. Ses sisteminin toplam çıkışı 20W. Redmi TV A50 2024'ün kalbinde dört çekirdekli işlemciye yer verilmiş. Buna 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

    Xiaomi'den yeni uygun fiyatlı 4K TV geldi: Redmi TV A50 2024 Tam Boyutta Gör

    Bağlantı seçenekleri

    Xiaomi'ni yeni akıllı TV'si 2.4 GHz kablosuz ağ desteğine sahip. Yazılım tarafı ise MIUI TV'ye emanet edilmiş. Sistemdeki yerleşik akıllı asistan Xiao Ai, kullanıcıların sesli komutlarla evlerindeki tüm akıllı cihazları kontrol edebilmesine olanak sağlıyor.

    Xiaomi'den yeni uygun fiyatlı 4K TV geldi: Redmi TV A50 2024 Tam Boyutta Gör
    Redmi TV A50 2024'te iki adet HDMI portu, iki adet USB bağlantı noktası, ethernet girişi, anten bağlantısı ve AV girişi bulunuyor. Yeni televizyon 1.349 yuan (184 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hakkında henüz bir bilgi yok.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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