Xiaomi, yeni elektrikli scooter modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. nesil), markanın global sitesinde tanıtılan yeni katlanır e-scooter. 2023’te çıkan ilk modelin bazı özelliklerini koruyor. Önceki versiyondan daha uzun menzil sunan daha yüksek kapasiteli pile sahip ve en önemli yükseltme de bu. İşte Xiaomi’nin yeni katlanan elektrikli scooter modeli hakkında her şey:

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Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. nesil) özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni Xiaomi e-scooter, üç hız moduyla birlikte 25 km/saat azami hıza ulaşıyor. Scooter'ı yürüyerek hareket ettirmeyi kolaylaştıracak yürüyüş modu da bulunuyor. Önceki modelle aynı olan 300W'lık elektrik motoruna sahip ancak maksimum gücü 390W. 25 km'lik menziliyle 20 km'lik menzile sahip selefine göre yaklaşık %25 daha uzun mesafe gidebiliyor.

İkinci nesil Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Lite, 8 saatte tamamen şarj olan 9.600mAh bataryadan güç alıyor. E-scooter, E-ABS, kampanalı frenler, 10 inç pnömatik lastikler ve farla geliyor. Hızı ve pil seviyesini ister scooter’ın kendi ekranından isterseniz de Mi Home/Xiaomi Home uygulaması görüntüleyebiliyorsunuz. Yeni katlanabilir e-scooter, 16.2 kg ağırlığıyla önceki modele göre biraz daha ağır. İlk modelle aynı şekilde maksimum 100 kg taşıyabiliyor.

Xiaomi, yeni elektrikli scooter’ı için fiyat bilgisi ve çıkış tarihi paylaşmadı. İlk model şu anda 438 dolar fiyat etiketiyle satışta.

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Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. nesil) tanıtıldı