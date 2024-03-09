Xiaomi, yeni elektrikli scooter modelini tanıttı

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. nesil) özellikleri
İkinci nesil Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Lite, 8 saatte tamamen şarj olan 9.600mAh bataryadan güç alıyor. E-scooter, E-ABS, kampanalı frenler, 10 inç pnömatik lastikler ve farla geliyor. Hızı ve pil seviyesini ister scooter’ın kendi ekranından isterseniz de Mi Home/Xiaomi Home uygulaması görüntüleyebiliyorsunuz. Yeni katlanabilir e-scooter, 16.2 kg ağırlığıyla önceki modele göre biraz daha ağır. İlk modelle aynı şekilde maksimum 100 kg taşıyabiliyor.
Xiaomi, yeni elektrikli scooter’ı için fiyat bilgisi ve çıkış tarihi paylaşmadı. İlk model şu anda 438 dolar fiyat etiketiyle satışta.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.