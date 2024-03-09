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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, yeni elektrikli scooter modelini tanıttı

    Xiaomi, yeni elektrikli scooter modelini global sitesinde duyurdu. Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2.nesil), önceki modele göre daha uzun menzille geliyor.      
    xiaomi yeni elektrikli scooter tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. nesil), markanın global sitesinde tanıtılan yeni katlanır e-scooter. 2023’te çıkan ilk modelin bazı özelliklerini koruyor. Önceki versiyondan daha uzun menzil sunan daha yüksek kapasiteli pile sahip ve en önemli yükseltme de bu. İşte Xiaomi’nin yeni katlanan elektrikli scooter modeli hakkında her şey:

    Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. nesil) özellikleri

    Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (yeni) Tam Boyutta Gör
    Yeni Xiaomi e-scooter, üç hız moduyla birlikte 25 km/saat azami hıza ulaşıyor. Scooter'ı yürüyerek hareket ettirmeyi kolaylaştıracak yürüyüş modu da bulunuyor. Önceki modelle aynı olan 300W'lık elektrik motoruna sahip ancak maksimum gücü 390W. 25 km'lik menziliyle 20 km'lik menzile sahip selefine göre yaklaşık %25 daha uzun mesafe gidebiliyor.

    İkinci nesil Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Lite, 8 saatte tamamen şarj olan 9.600mAh bataryadan güç alıyor. E-scooter, E-ABS, kampanalı frenler, 10 inç pnömatik lastikler ve farla geliyor. Hızı ve pil seviyesini ister scooter’ın kendi ekranından isterseniz de Mi Home/Xiaomi Home uygulaması görüntüleyebiliyorsunuz. Yeni katlanabilir e-scooter, 16.2 kg ağırlığıyla önceki modele göre biraz daha ağır. İlk modelle aynı şekilde maksimum 100 kg taşıyabiliyor.

    Xiaomi, yeni elektrikli scooter’ı için fiyat bilgisi ve çıkış tarihi paylaşmadı. İlk model şu anda 438 dolar fiyat etiketiyle satışta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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