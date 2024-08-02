Xiaomi 12 kullanıcılarına kötü haber: HyperOS’un popüler özelliğini alamayacaklar

Xiaomi, son dönemde büyük ilgi gören yeni işletim sistemi HyperOS'un "Gelişmiş Dokular" özelliğini Xiaomi 12 serisi için sunmayacağını açıkladı. Bu karar, uzun süren testlerin ardından alınırken, özellikle performans ve pil ömrü üzerinde oluşan olumsuz etkilerin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.
Xiaomi'nin tercihi "Performans" oldu
HyperOS, Xiaomi'nin kullanıcılarına daha görsel olarak zengin bir deneyim sunmayı hedefleyen yeni işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Global bulanıklık (blur) ve geliştirilmiş işleme efektleri gibi yeniliklerle gelen bu sistem, kullanıcı arayüzünü daha çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak, HyperOS'un en dikkat çeken özelliklerinden biri olan "Gelişmiş Dokular" Xiaomi 12 serisine entegre edilmeyecek. Bu özellik, arayüzün daha derin ve detaylı bir görsellik kazanmasını sağlasa da, Xiaomi 12 serisinde ciddi performans sorunlarına neden olduğu tespit edildi.
Yapılan testlerde, bu özelliğin Xiaomi 12 serisinde kullanılması durumunda pil ömründe %10'luk bir azalma yaşandığı ve sistemin genel akıcılığında, özellikle bildirim çubuğu gibi sık kullanılan alanlarda, %10'dan fazla bir performans düşüşü gözlemlendiği raporlandı. Bu tür bir deneyim, kullanıcılar için kabul edilemez olarak değerlendirilmiş ve Xiaomi, bu nedenle Xiaomi 12 serisinde "Gelişmiş Dokular" özelliğini sunmama kararı almış.
Bu durum, özellikle Xiaomi 12 serisini tercih eden kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak Xiaomi, görsel çekicilik ile pratik performans arasında denge kurmayı önceliklendiriyor. Şirket, bu kararı alırken cihazlarının uzun süreli kullanımlarında sorun yaşanmasını önlemek adına hareket ettiğini belirtti.
"Gelişmiş Dokular" özelliği şu an için yalnızca Xiaomi ve Redmi'nin en üst düzey modellerinde kullanılabiliyor. Bunlar arasında Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro gibi modeller bulunuyor. Şirket, bu özelliği daha eski ve orta segment cihazlarda da test etmeye başlamış olup, uygun görülen cihazlar için global çapta kademeli olarak bu özelliği sunmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.