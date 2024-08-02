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    Xiaomi 12 kullanıcılarına kötü haber: HyperOS’un popüler özelliğini alamayacaklar

    Xiaomi tarafından gerçekleştirilen uzun süreli testler, HyperOS’un popüler özelliğinin Xiaomi 12’ye sunulamayacağını gösterdi. Bu durum Xiaomi 12 kullanıcılarını üzebilir.

    Xiaomi 12 kullanıcılarına kötü haber Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, son dönemde büyük ilgi gören yeni işletim sistemi HyperOS'un "Gelişmiş Dokular" özelliğini Xiaomi 12 serisi için sunmayacağını açıkladı. Bu karar, uzun süren testlerin ardından alınırken, özellikle performans ve pil ömrü üzerinde oluşan olumsuz etkilerin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

    Xiaomi'nin tercihi "Performans" oldu

    HyperOS, Xiaomi'nin kullanıcılarına daha görsel olarak zengin bir deneyim sunmayı hedefleyen yeni işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Global bulanıklık (blur) ve geliştirilmiş işleme efektleri gibi yeniliklerle gelen bu sistem, kullanıcı arayüzünü daha çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak, HyperOS'un en dikkat çeken özelliklerinden biri olan "Gelişmiş Dokular" Xiaomi 12 serisine entegre edilmeyecek. Bu özellik, arayüzün daha derin ve detaylı bir görsellik kazanmasını sağlasa da, Xiaomi 12 serisinde ciddi performans sorunlarına neden olduğu tespit edildi.

    Yapılan testlerde, bu özelliğin Xiaomi 12 serisinde kullanılması durumunda pil ömründe %10'luk bir azalma yaşandığı ve sistemin genel akıcılığında, özellikle bildirim çubuğu gibi sık kullanılan alanlarda, %10'dan fazla bir performans düşüşü gözlemlendiği raporlandı. Bu tür bir deneyim, kullanıcılar için kabul edilemez olarak değerlendirilmiş ve Xiaomi, bu nedenle Xiaomi 12 serisinde "Gelişmiş Dokular" özelliğini sunmama kararı almış.

    Bu durum, özellikle Xiaomi 12 serisini tercih eden kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak Xiaomi, görsel çekicilik ile pratik performans arasında denge kurmayı önceliklendiriyor. Şirket, bu kararı alırken cihazlarının uzun süreli kullanımlarında sorun yaşanmasını önlemek adına hareket ettiğini belirtti.

    "Gelişmiş Dokular" özelliği şu an için yalnızca Xiaomi ve Redmi'nin en üst düzey modellerinde kullanılabiliyor. Bunlar arasında Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro gibi modeller bulunuyor. Şirket, bu özelliği daha eski ve orta segment cihazlarda da test etmeye başlamış olup, uygun görülen cihazlar için global çapta kademeli olarak bu özelliği sunmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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