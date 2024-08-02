Xiaomi 12 kullanıcılarına kötü haber: HyperOS’un popüler özelliğini alamayacaklar

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Xiaomi, son dönemde büyük ilgi gören yeni işletim sistemi HyperOS'un "Gelişmiş Dokular" özelliğini Xiaomi 12 serisi için sunmayacağını açıkladı. Bu karar, uzun süren testlerin ardından alınırken, özellikle performans ve pil ömrü üzerinde oluşan olumsuz etkilerin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Xiaomi'nin tercihi "Performans" oldu

HyperOS, Xiaomi'nin kullanıcılarına daha görsel olarak zengin bir deneyim sunmayı hedefleyen yeni işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Global bulanıklık (blur) ve geliştirilmiş işleme efektleri gibi yeniliklerle gelen bu sistem, kullanıcı arayüzünü daha çekici hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak, HyperOS'un en dikkat çeken özelliklerinden biri olan "Gelişmiş Dokular" Xiaomi 12 serisine entegre edilmeyecek. Bu özellik, arayüzün daha derin ve detaylı bir görsellik kazanmasını sağlasa da, Xiaomi 12 serisinde ciddi performans sorunlarına neden olduğu tespit edildi.

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Yapılan testlerde, bu özelliğin Xiaomi 12 serisinde kullanılması durumunda pil ömründe %10'luk bir azalma yaşandığı ve sistemin genel akıcılığında, özellikle bildirim çubuğu gibi sık kullanılan alanlarda, %10'dan fazla bir performans düşüşü gözlemlendiği raporlandı. Bu tür bir deneyim, kullanıcılar için kabul edilemez olarak değerlendirilmiş ve Xiaomi, bu nedenle Xiaomi 12 serisinde "Gelişmiş Dokular" özelliğini sunmama kararı almış.

Bu durum, özellikle Xiaomi 12 serisini tercih eden kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak Xiaomi, görsel çekicilik ile pratik performans arasında denge kurmayı önceliklendiriyor. Şirket, bu kararı alırken cihazlarının uzun süreli kullanımlarında sorun yaşanmasını önlemek adına hareket ettiğini belirtti.

"Gelişmiş Dokular" özelliği şu an için yalnızca Xiaomi ve Redmi'nin en üst düzey modellerinde kullanılabiliyor. Bunlar arasında Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro gibi modeller bulunuyor. Şirket, bu özelliği daha eski ve orta segment cihazlarda da test etmeye başlamış olup, uygun görülen cihazlar için global çapta kademeli olarak bu özelliği sunmayı planlıyor.

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