Xiaomi kablosuz hızlı şarj teknolojisinde 80W seviyesine çıktı

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Hızlı şarj teknolojileri son dönemin en çok gelişim gösteren alanlarından birisi oldu. Bir dönem 7.5W veya 10W gibi değerler hızlı şarj olarak değerlendirilirken bugün 120W seviyesini geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

80W kablosuz hızlı şarj

Xiaomi yaptığı duyuruda 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisinin hazır olduğunu bildirdi. Yeni teknoloji ile 4000mAh kapasiteli bir batarya 19 dakikada dolabiliyor. Yüzde 50 kapasiteye sadece 8 dakikada geliyor. 1 dakikada ise yüzde 10 şarja ulaşabiliyor.

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Xiaomi ilk kablosuz hızlı şarj teknolojisini Mi MIX 2S modelinde 7.5W olarak duyurmuştu. Mi MIX 3 modelinde 10W kablosuz şarj sunulurken Mi 9 modelinde 20W, Mi 10 Ultra modelinde ise 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisi görmüştük. Gelecek yıl firma 100W kablosuz hızlı şarj teknolojisini hazırlıyor.

Kablolu tarafta 120W hızlı şarj değerleri mevcut ve bu rakam da gelecek yıl yükselecek. Bununla birlikte kablolu ve kablosuz şarj teknolojileri arasındaki farklar giderek azalacak gibi görünüyor.

https://www.gizmochina.com/2020/10/19/xiaomi-80w-wireless-charging-announced/

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