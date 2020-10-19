Xiaomi kablosuz hızlı şarj teknolojisinde 80W seviyesine çıktı

Hızlı şarj teknolojileri son dönemin en çok gelişim gösteren alanlarından birisi oldu. Bir dönem 7.5W veya 10W gibi değerler hızlı şarj olarak değerlendirilirken bugün 120W seviyesini geride bırakmaya hazırlanıyoruz.
80W kablosuz hızlı şarj
Xiaomi yaptığı duyuruda 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisinin hazır olduğunu bildirdi. Yeni teknoloji ile 4000mAh kapasiteli bir batarya 19 dakikada dolabiliyor. Yüzde 50 kapasiteye sadece 8 dakikada geliyor. 1 dakikada ise yüzde 10 şarja ulaşabiliyor.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak
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Xiaomi ilk kablosuz hızlı şarj teknolojisini Mi MIX 2S modelinde 7.5W olarak duyurmuştu. Mi MIX 3 modelinde 10W kablosuz şarj sunulurken Mi 9 modelinde 20W, Mi 10 Ultra modelinde ise 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisi görmüştük. Gelecek yıl firma 100W kablosuz hızlı şarj teknolojisini hazırlıyor.
Kablolu tarafta 120W hızlı şarj değerleri mevcut ve bu rakam da gelecek yıl yükselecek. Bununla birlikte kablolu ve kablosuz şarj teknolojileri arasındaki farklar giderek azalacak gibi görünüyor.
https://www.gizmochina.com/2020/10/19/xiaomi-80w-wireless-charging-announced/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
20dk'de doldurulan bataryayı eğer günde iki kez dolduracaksak bir günde iki kez ömründen eksiliyor. Bir gün dayanan batarya, iki gün dayanan batarya bundan isteniyor biraz da.
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