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    Xiaomi kablosuz hızlı şarj teknolojisinde 80W seviyesine çıktı

    Kablosuz hızlı şarj teknolojisi macerasına 7.5W seviyesi ile başlayan Xiaomi bugün 80W seviyesine ulaştı. Gelecek yıl ise 100W kablosuz şarj seviyesini zorlayacak.
    4 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi kablosuz hızlı şarj teknolojisinde 80W seviyesine çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Hızlı şarj teknolojileri son dönemin en çok gelişim gösteren alanlarından birisi oldu. Bir dönem 7.5W veya 10W gibi değerler hızlı şarj olarak değerlendirilirken bugün 120W seviyesini geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

    80W kablosuz hızlı şarj

    Xiaomi yaptığı duyuruda 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisinin hazır olduğunu bildirdi. Yeni teknoloji ile 4000mAh kapasiteli bir batarya 19 dakikada dolabiliyor. Yüzde 50 kapasiteye sadece 8 dakikada geliyor. 1 dakikada ise yüzde 10 şarja ulaşabiliyor.

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    Xiaomi ilk kablosuz hızlı şarj teknolojisini Mi MIX 2S modelinde 7.5W olarak duyurmuştu. Mi MIX 3 modelinde 10W kablosuz şarj sunulurken Mi 9 modelinde 20W, Mi 10 Ultra modelinde ise 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisi görmüştük. Gelecek yıl firma 100W kablosuz hızlı şarj teknolojisini hazırlıyor.

    Kablolu tarafta 120W hızlı şarj değerleri mevcut ve bu rakam da gelecek yıl yükselecek. Bununla birlikte kablolu ve kablosuz şarj teknolojileri arasındaki farklar giderek azalacak gibi görünüyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/19/xiaomi-80w-wireless-charging-announced/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SilentHunterHD 4 gün en beğenilen
    çok güzel haberler bunlar ama aklıma ilk gelen soru batarya sağlığı
    Yanıtla +8
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 4 gün
    Bana bu tip şeyler nedense pek güvenli gelmiyor, sidik yatıştıracaklar diye yeni bir Samsung Note 7 vakası yaşanabilir.
    Yanıtla +5
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    Kayrabey (Kayra Bey) 4 gün
    Yazılımda da güzel işler yapsa fena olmaz.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    gittikçe satj konusunda bir şey yapılmaya çalışılıyor ama halen 1günden fazla dayanan telefon falan yok
    Yanıtla
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    batarya ömrü ne oluyor bu 50w'ları geçen hızlarda? 1yılda ömrü yarılanmasın. kimse bunları yazmıyor
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    A NEW LİFE (Adı Soyadı) 2 gün
    Keşke yavaş dolsa da bu kadar hızlı eskimese. Mi 9 var bende alalı 14 ay oldu. Pil sağlığı 70 e düştü. Ben bu kadar hızlı eskiyen batarya görmedim. Hızlı bitiyor hızlı da doluyor ama her zaman da şarj edecek zaman olmuyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    yasakbölge 2 gün A NEW LİFE
    Bende de mi 8 var. İkisi de Quick şarj 4.0+ destekliyor. Kutudan çıkan şarj aleti hızlı şarj ediyor zaten bunu biliyoruz. Kısacası sizden daha önce aldım ama batarya sağlığının sizinkinden daha iyi olduğuna eminim. Burda hızlı şarjdan ziyade nasıl şarj ettiğinize , yüzde kaçta çıkardığınıza, kaça indiğinde taktığınıza, pili çok ısındıracak şeyler yapıp yapmadığınıza, şarjda iken kurcalayıp kurcalamadığınıza bağlı olarak pil ömrünüz dayanır veya dayanmaz. Dikkat ederseniz iPhone şarj aletleri 18-20 wat. Ama pil ömürleri çok çabuk tükeniyor. Neden? Apple kendisinin bunu eskitmesi vs ayrı konu. Bunu yapmadığını düşünecek olursak iPhone da tükenmesinin sebebi insanların kullanım alışkanlıkları. Hızlı şarj bir teknolojidir. Batarya da ona uygun olur. Yoksa 5 bin Mah boyutuna çıktıktan sonra hızlı şarj özelliğini istememek divaneliktir. İki gün sonra satmaya çalışırsınız.
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    agent1453 3 gün
    Bu iş tehlikeli oluyor bence 6 ay civarına bataryam öldü yada bomba gibi patladı haberleri duyabiliriz.
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    DH Misafiri 3 gün
    nası yani xiaomi bundan önce kablolu 20 dk de tam şarz olan cihaz bile çıkardı
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 3 gün
    Kimse birşey yazmamış, aslında pekte yazamazlar, adamlar malum ıstırıklı elmanın içinden öyle bir geçiyorlarlarki yüzde birini elma yapsa idi, pervaneli FAN/Ları, trend topikk yapardı. Ya pardon işletim sistemi yeter demi, doğru alo, üç beş sosyal medya dışında başka bişeye yaramayan telefonların üzerinde dövüşün bakalım..
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    FlyingUnderpants 3 gün
    Bu şarj işini iyi çözdüler. Kapasiteyi arttırmaya gerek kalmadı. Boş telefonu koyacaksın üstüne 20dk sonra dolu olarak alacaksın..
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    Bloodin 3 gün
    Çocukken çamaşır makinesi karşısına oturup izlerdik, şimdi bunun karşısına otur izle, özellikle de küsüratları gösteriyorsa (%19.81 gibi) o küsüratların çatır çatır çıkışını izlemek çok eğlenceli olur :)
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    fuckulteli 3 gün
    Bataryaların doldur/boşalt döngüsü de artmalı.. (kapasiteyi arttırmak güçse döngü artmalı, bu da yeterli olur)

    20dk'de doldurulan bataryayı eğer günde iki kez dolduracaksak bir günde iki kez ömründen eksiliyor. Bir gün dayanan batarya, iki gün dayanan batarya bundan isteniyor biraz da.
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    th9 4 gün
    bataryalar henüz bu kadar gelişmedi
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    2467 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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