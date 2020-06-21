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    Xiaomi, konuşma tanıma özellikli Mi Smart Mouse'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, yakında satışa sunacağı Mi Smart Mouse isimli yeni ürünü için Bluetooth sertifikasını aldı. Yeni mouse ilginç özelliklerle geliyor.
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    Çevre Birimleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, konuşma tanıma özellikli Mi Smart Mouse'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Xiaomi, kendi bünyesindeki Mi markası adlı altında mouse ve klavyelerini piyasaya sürmüştü. Hatta şirketin taşınabilir kablosuz mouse'u başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede hali hazırda satılıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, son Bluetooth SIG listesine göre bir başka mouse modelini daha duyurmaya hazırlanıyor.

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    Fiyatı henüz belli değil

    Bluetooth standartlarını denetleme kurulu, Xiaomi'nin Mi Smart Mouse adı altında yeni bir mouse modelini daha onayladı. Model numarası XASB01ME olarak belirtilen mouse'un konuşma tanıma, çeviri desteği ve 4000 DPI özellikleriyle birlikte geleceği belirtiliyor.

    Xiaomi, konuşma tanıma özellikli Mi Smart Mouse'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Xiaomi'nin yeni mouse'unun birkaç ay önce piyasaya sürülen diğer modellerle aynı teknolojiyi kullanacağına dikkat çekilmiş. Bluetooth 5.0 veya Wi-Fi üzerinden bağlantı kurabilecek olan Mouse, dahili bir şarj edilebilir batarya ile gelecek. Cihazın ne zaman resmi olarak duyurulacağı ve fiyatının ne olacağı konularında ise şimdilik bir açıklama mevcut değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/20/mi-smart-mouse-with-speech-recognition-gets-bluetooth-certification/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holk (Holk Holk) 1 sa.
    Çin istihbaratına sevgilerle...
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