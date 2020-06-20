Google, kullanıcı verilerini çalan 106 Chrome uzantısını mağazadan kaldırdı

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Kötü amaçlı uygulamaların zaman zaman Play Store'a gizlice sızdığını biliyoruz, ancak Google'ın güvenlik konusunda hayal kırıklığı yarattığı platform sadece burası değil. Şirket, yakın zamanda hassas kullanıcı verilerini toplayan 106 uzantıyı Chrome Web Mağazası'ndan kaldırdı.

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32 milyon kez indirildiler

Awake Security'nin yayınladığı yeni rapora göre, Google neredeyse 33 milyon kez indirilen 106 kötü amaçlı Chrome uzantısı tespit etti. Çoğu uzantı, kullanıcıları tehlikeli web siteleri hakkında uyarmak, web aramalarını iyileştirmek ve dosya biçimlerini dönüştürmek için kullanılıyordu. Ancak asıl temel işlevleri ekran görüntüleri almak, panoyu okumak, göz atma geçmişini toplamak, şifreleri çalmak için tuş vuruşlarını kullanmak ve kimlik doğrulama çerezlerini toplamaktı.

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Bu uzantıların aynı kişiler tarafından yapıldığı ve Chrome Web Mağazası'nda yayınlanmaları için sahte iletişim bilgilerinin kullanıldığı belirtiliyor. Uzantılar, web alanlarının güvenilirliğini değerlendiren antivirüs / güvenlik yazılımları tarafından da algılanmıyorlardı. Google bu zararlı eklentileri kaldırıren, söz konusu eklentileri Chrome tarayıcılarına yükleyen kullanıcılar ise bu uzantıların devre dışı bırakıldığını ve kötü amaçlı yazılım olarak işaretlendiğini görecekler. Yapılan bu sahtecililk sonucu kaç kullanıcının maddi ve manevi zarar gördüğü ise tam bir muamma.

https://www.techspot.com/news/85700-google-removes-106-malicious-chrome-extensions-spying-users.html

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