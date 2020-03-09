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    Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı

    Çinli teknoloji üreticisi Meizu, yakında yeni akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Şimdiye kadar birçok sızıntıya konu olan cihazın son görseli ise yatay bir kamera modülünü gösteriyor.
    1 hf.
    10,8b
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    23
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon üreticisi Meizu, çok yakında Meizu 17 adını verdiği amiral gemisini tanıtmaya hazırlanırken, cihazla ilgili sızıntılar da gelmeye devam ediyor.

    Bahar aylarında raflara çıkacak

    Meizu 17 ile ilgili çıkan önceki render görselleri, cihazın dikey bir kamera kurulumu ile geleceğine işaret ediyordu. Ancak son zamanlarda bir kılıf üreticisi tarafından paylaşılan görsellerde ise cihazın yatay bir kamera yerleşimi ile geleceği ortaya çıkmıştı. Slashleaks tarafından yayınlanan yeni render görüntüsü ise bu söylentileri doğrular nitelikte.

    Meizu 17'nin arka panelin üst orta kısmında konumlandırılmış üç sensörlü bir kamera modülü ile geleceği belirtiliyor. Bu sensörlerin ne gibi özelliklerde olacağı ise henüz belli değil. Snapdragon 865 yonga seti, 5G desteği, LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 bellek ile gelmesi beklenen akıllı telefonun WiFi 6 teknolojisini de destekleyeceği söyleniyor. Akıllı telefonun bu bahar aylarında piyasaya sürüleceğini de belirtelim.



    http://www.slashleaks.com/l/meizu-17-leaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf. en beğenilen
    Tasarım nefis. Güncelleme gelmiyor diyen insanları da anlamakta zorlanıyorum. Evet güncelleme gelmiyor doğru, peki güncelleme gelince ne oluyor? Telefona özellik mi geliyor, hızlanıyor mu, daha mı az pil tüketiyor? Hiç bir şey olmuyor. Zamanında her markayı kullandım ve güncelleme geldikçe kötüye gitmeyen bir cihaz kullanmadım. Beğenmeyen daha fazla para verebilir. Ucuz diye aldığınız telefona güncelleme vermiyor diye sitem etmenin manası yok. Meizu 16th kullanıyorum ve şikayetçi olduğum tek konu parmak izi sensörünün stabil olmaması, ama ilk nesil ekrandan parmak izi okuyucu sensörünü kullandığı için bu durumu normal karşılıyorum. Eminim sonradan çıkan modellerde bu durum böyle değildir.
    Tasarım nefis. Güncelleme gelmiyor diyen insanları da anlamakta zorlanıyorum. Evet güncelleme gelmiyor doğru, peki güncelleme gelince ne oluyor? Telefona özelli...
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    3 Yanıt Yanıtla +12
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    kmlfgkc (kemal gokce) 1 hf. Guhong01
    tabiki özellik geliyor. dark mod geldi telefonlara farkındaysan. güncellemeyle oldu bu. ayrıca uygulama desteği de yavaş yavaş azalıyor güncelleme alamazsan.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    kucukyenici 1 hf. Guhong01
    İşte güncellemeler de bunun için geliyor. Arızaları, aksaklıkları gidermek ve talepleri karşılamak... Güvenlik güncellemeleri de unutmamak gerekir.

    Sizin parmak izi okumada stabil çalışmama problemi de belki yazılım güncellemesi ile çözülebilek bir durum.
    Yanıtla +3
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    ccoray (Koray YILDIZ) 1 hf. Guhong01
    Bunu güncellemelerin ne demek olduğunu Meizu Türkiye forumundaki arkadaşlar Whatsapp grubu üzerinden açıklıyorlar ve gece gündüz çeviri yapıp bugları bularak ilgili kişilere aktarıyorlar. Siz bu kadar kısıtlı düşünmeyin.
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    espial (Fatih ) 1 hf.
    Meizu mu lanet olsun böyle firmaya Android güncellemesini geçtik kendi arayüzü fylme güncellemesini bile globale vermekten aciz yazılım kusurlu bir üretici.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    pakimeno (emre erol) 1 hf.
    Çinde yaşıyor olsam meizu yada smartisan alır keyfime bakardım.en güzel android rom bu iki firmada bence.
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    hayansame (Hakan s.) 1 hf.
    şelale ekranlarınız yerin dibine batsın.
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    northstar2 1 hf.
    Meizu donanımdaki cömertliği yazılımda gösteremeyen bir marka fiyatları malzeme kalitesine göre çok iyi ama telefonda kullandıkları flyme OS maalesef rakiplerinin gerisinde ve buglarla dolu ama fiyatı performans için alınır
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    kucukyenici 1 hf.
    Tasarımları çok iyi ama yazılım güncelleme yok gibi... Note 9x almıştım, bizm çocuk kullanıyor ama hiç güncelleme gelmedi. Ağabeyimde de Note 8x var. Sitesinden bir üst Flyme versiyonunu indirip manuel kurdum.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Meizu kullanıyorum parasını fazlası ile hakediyor. Ancak güncelleme konusunda çok yavaşlar. Hatta en kötüsü diyebilirim
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    Curimo 1 hf.
    Sony, LG, HTC gibi devler birer birer mobil pazardan çekilirken Meizu bu berbat ötesi yazılım desteği politikası ile halen nasıl oluyor da pazarda tutunup yeni model üretebiliyor hayret doğrusu!!!
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    Thrashbringer 1 hf.
    Meraktan çatlamıştık
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 hf.
    şu kavisli ekranı sevmedim meizu alınır alınmasına ama egerki yazılımsal bir sorunu varsa asla düzelmez satmaya kalksan satamazsın elinde patlar hiç bulaşmamak daha iyi yada az koyup diger üretici cihazlarına bakmak
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    mkyb (ismail Türkmen) 1 hf.
    Meizu malzeme kalitesi olarak çok iyi bir firma ancak yazılım ve güncellemesi berbat. Güncelleme vermiyor adamlar.
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    joven 1 hf.
    Çıkan android telefonlarının hemen bir çoğu birbirlerine çok benziyorlar marka algısı artık android telefonlardan çok farketmiyor
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    10830 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    meizu 17, meizu ve
    4 etiket daha akıllı telefon sızıntı render Mobil Teknolojiler
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