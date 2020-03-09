Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon üreticisi Meizu, çok yakında Meizu 17 adını verdiği amiral gemisini tanıtmaya hazırlanırken, cihazla ilgili sızıntılar da gelmeye devam ediyor.

Bahar aylarında raflara çıkacak

Meizu 17 ile ilgili çıkan önceki render görselleri, cihazın dikey bir kamera kurulumu ile geleceğine işaret ediyordu. Ancak son zamanlarda bir kılıf üreticisi tarafından paylaşılan görsellerde ise cihazın yatay bir kamera yerleşimi ile geleceği ortaya çıkmıştı. Slashleaks tarafından yayınlanan yeni render görüntüsü ise bu söylentileri doğrular nitelikte.

Tam Boyutta Gör

Meizu 17'nin arka panelin üst orta kısmında konumlandırılmış üç sensörlü bir kamera modülü ile geleceği belirtiliyor. Bu sensörlerin ne gibi özelliklerde olacağı ise henüz belli değil. Snapdragon 865 yonga seti, 5G desteği, LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 bellek ile gelmesi beklenen akıllı telefonun WiFi 6 teknolojisini de destekleyeceği söyleniyor. Akıllı telefonun bu bahar aylarında piyasaya sürüleceğini de belirtelim.

http://www.slashleaks.com/l/meizu-17-leaks

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.