Xiaomi Mi 10 Youth Edition tanıtıldı: Snapdragon 765G ve 50x zoom

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Xiaomi bugün Çin'de düzenlediği çevrimiçi etkinlikte Mi 10 Youth Edition modelini tanıttı. Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüne sahip ilk telefon olarak lanse edilen cihaz uygun fiyatına rağmen sunduğu 50x zoom desteğiyle dikkat çekiyor.

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Xiaomi Mi 10 Youth Edition, FHD+ (2400 × 1080 piksel) çözünürlükte 6.57 inç AMOLED ekran taşıyor. Kontrast oranı 4.300,000:1 olan panelin HDR10+ ve DC Dimming teknolojilerini desteklediğini belirtelim.

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Kamera özellikleriyle fark yaratıyor

Akıllı telefon gücünü entegre 5G modem içeren Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Cihazın 6/8 GB RAM (LPDDR4X) ve 64/128/256 GB (UFS 2.1) depolama alanı seçenekleri mevcut. Ayrıca 20 watt hızlı şarj destekli 4.160 mAh batarya ile geliyor.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition'ın arka panelinde dört görüntü sensörü barındıran oldukça donanımlı bir kamera modülü var:

OIS özellikli 48 megapiksel ana sensör

ana sensör 120 derece görüş açısına sahip 8 megapiksel geniş açılı lens

geniş açılı lens 50x dijital zoom özellikli 8 megapiksel periskop kamera

periskop kamera 2 cm mesafeden çekim yapabilen 2 megapiksel makro sensör

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Cihazın ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Xiaomi Mi 10 Youth Edition, 5x optik ve 50x dijital zoom özelliği sunan en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri.

Fiyat etiketi de açıklandı

Yeni modelin diğer özelliklerini Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC teknolojisi, USB Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. 164.02 × 74.77 × 7.88 mm ebatlarındaki telefonun ağırlığı ise 192 gram.

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Xiaomi Mi 10 Youth Edition, 30 Nisan itibarıyla satışa çıkacak. Akıllı telefonun fiyat etiketleri ise şu şekilde:

6 GB + 64 GB - 296 dolar

6 GB + 128 GB - 324 dolar

8 GB + 128 GB - 353 dolar

8 GB + 256 GB - 395 dolar

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