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    Xiaomi Mi 10 Youth Edition tanıtıldı: Snapdragon 765G ve 50x zoom

    Xiaomi popüler Mi 10 serisini yeni bir akıllı telefonla güncelledi. Mi 10 Youth Edition olarak adlandırılan model bugün düzenlenen çevrimiçi etkinlikte resmen tanıtıldı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,2b
    51
    15
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10 Youth Edition tanıtıldı: Snapdragon 765G ve 50x zoom
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    Xiaomi bugün Çin'de düzenlediği çevrimiçi etkinlikte Mi 10 Youth Edition modelini tanıttı. Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzüne sahip ilk telefon olarak lanse edilen cihaz uygun fiyatına rağmen sunduğu 50x zoom desteğiyle dikkat çekiyor.

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    Xiaomi Mi 10 Youth Edition, FHD+ (2400 × 1080 piksel) çözünürlükte 6.57 inç AMOLED ekran taşıyor. Kontrast oranı 4.300,000:1 olan panelin HDR10+ ve DC Dimming teknolojilerini desteklediğini belirtelim.

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    Xiaomi Mi 10 Youth Edition tanıtıldı: Snapdragon 765G ve 50x zoom
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    Kamera özellikleriyle fark yaratıyor

    Akıllı telefon gücünü entegre 5G modem içeren Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Cihazın 6/8 GB RAM (LPDDR4X) ve 64/128/256 GB (UFS 2.1) depolama alanı seçenekleri mevcut. Ayrıca 20 watt hızlı şarj destekli 4.160 mAh batarya ile geliyor.

    Xiaomi Mi 10 Youth Edition'ın arka panelinde dört görüntü sensörü barındıran oldukça donanımlı bir kamera modülü var:

    • OIS özellikli 48 megapiksel ana sensör
    • 120 derece görüş açısına sahip 8 megapiksel geniş açılı lens
    • 50x dijital zoom özellikli 8 megapiksel periskop kamera
    • 2 cm mesafeden çekim yapabilen 2 megapiksel makro sensör

    Xiaomi Mi 10 Youth Edition tanıtıldı: Snapdragon 765G ve 50x zoom
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    Cihazın ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Xiaomi Mi 10 Youth Edition, 5x optik ve 50x dijital zoom özelliği sunan en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri.

    Fiyat etiketi de açıklandı

    Yeni modelin diğer özelliklerini Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC teknolojisi, USB Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. 164.02 × 74.77 × 7.88 mm ebatlarındaki telefonun ağırlığı ise 192 gram.

    Xiaomi Mi 10 Youth Edition tanıtıldı: Snapdragon 765G ve 50x zoom
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    Xiaomi Mi 10 Youth Edition, 30 Nisan itibarıyla satışa çıkacak. Akıllı telefonun fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    • 6 GB + 64 GB - 296 dolar
    • 6 GB + 128 GB - 324 dolar
    • 8 GB + 128 GB - 353 dolar
    • 8 GB + 256 GB - 395 dolar


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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    MrCaner (Caner Karadağ) 24 dk.
    en kötü 4.5 dan giriş yapar demedi demeyin
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    GwynBleidd48 1 sa.
    Uygun fiyata gelirse tutar bu
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    fitamino (Olgun Portakal) 1 sa.
    300doların bizim ulkedeki karşılığı 7200tl falan
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    erhan1168 (Erhan Terzibaş) 1 sa. fitamino
    P40 Lite 300 dolar, Türkiye'de 3100 TL. Bu kadar gereksiz yorum yapmak zorunda mısınız?
    Yanıtla
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    DH Misafiri 2 sa.
    Xiaomi yine fatality yapmış. En iyi fiyat performans 5G telefonu
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    evlbleef 2 sa. yeni yorumcu
    Baya güzel olmuş.

    AMOLED ekran, SD 765G, OIS kamera, 3.5 mm giriş... istediğim tüm özellikler bir araya toplanmış.

    Türkiye'ye umarım uçuk olmayan bir fiyatla getirirler.
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    ibo3825 (ibrahim yılmaz) 3 sa.
    Şu cihaz 2600-3400 arası gelse bir çok kişinin tercihi olur ama bence 4000 den aşağı olmaz
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    TearsForFears 3 sa.
    300 dolara güzel cihaz olmuş ama ülkemize s10 liteden pahalıya gelir xiaomi tr kazığı.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 3 sa.
    Bir şu telefona bak birde iphone se’ye



    İphone 300 dolardan fazla etmezdi... Yine milleti çürük elmayla kazıklıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Bozuk adam (Oğuzhan Kara) 57 dk. dr20mouse
    Niye etmesin en iyi işlemci çok iyi kamera 5 yıl yazılım desteği
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    KodBükücü (Güray Sun) 3 sa.
    Hiç fena değil, Snapdragon 765 835'ten bile daha verimli ve iyi. 765G ise 835'e denk diyebiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rammercan ( Rammercan) 1 sa. KodBükücü
    765g 765 den iyi zaten islemci hizi arttirilmis ve ve hafiza boyutu arttirilmis hali
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    1217 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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