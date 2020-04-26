Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A21s'in teknik özellikleri ortaya çıktı

    Samsung kısa süre önce piyasaya sürdüğü Galaxy A21'in devam modeli üzerinde çalışıyor. Galaxy A21s olarak anılan cihazın neredeyse tüm teknik özellikleri internete sızdırıldı.
    2 sa.
    463
    15
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy A21s'in teknik özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Bütçe dostu Samsung Galaxy A21 tanıtılalı henüz birkaç hafta olmasına rağmen yeni versiyonuyla ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı bile. Galaxy A21s modelinin neredeyse tüm teknik özellikleri internete düştü.

    İlginizi Çekebilir Avatar Exynos 850 işlemcili Samsung Galaxy A21s, Geekbench'te ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Honor 10X'in X10 ismiyle geleceği onaylandı ve teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı"

    Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen cihazın 5.000 mAh kapasiteli bir batarya içereceği söyleniyor. Bildiğiniz üzere mevcut model 4.000 mAh'lik bir pile sahip. Buna ek olarak ana kamera sensörü 48 megapiksele yükselecek, yani fotoğraf kalitesi artacak.

    Exynos 850 ile gelebilir

    Akıllı telefonun Exynos 850 platformundan güç alacağına yönelik iddialar vardı ancak bu konuyla ilgili yeni bilgi yok. Mevcut Galaxy A21'in MediaTek Helio P35 yonga seti taşıdığını hatırlatalım.

    Galaxy A21s ile ilgili açığa çıkan detaylar bununla sınırlı değil. Cihazın HD+ çözünürlükte 6.55 inç IPS ekran, 3 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, NFC modülü ve Mikro USB bağlantısı ile piyasaya sürüleceği de belirtiliyor.



    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1254054295491579906 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 31 dk.
    Telefon çıkarmak için çıkarmak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    celik44 (hmt çlk) 1 sa.
    Pırasa doğrar gibi model çıkarıyor, sonra arkanı dönüp uyu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mu5tafa (mustafa kök) 2 sa.
    Sırf a20 serisine 100 çeşit telefon çıkardılar şaka maka.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. 5.56 mm Milli tüfek teslimatında 65 bin rakamı geçildi 1 sa. HTC küllerinden doğuyor: HTC Desire 20 Pro modeli ufukta göründü 2 sa. Yaşamsal bulguları monitörize eden kıyafet geliştirildi 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A21s'in teknik özellikleri ortaya çıktı Sonraki 6. Güzel Sanatlar fotoğraf yarışması ödülleri verildi 3 sa. Realme'den yepyeni tasarımlı bir telefon geliyor 4 sa. Yeni vaka sayısında düşüş devam ediyor! İşte Koronavirüs salgınında son rakamlar 4 sa. Sony Xperia 1 II'nin çıkışı ertelendi 5 sa. Xiaomi Mi 10 Youth, Samsung yapımı ekranla geliyor 5 sa. Tesla modelleri artık trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyor 6 sa. Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor 6 sa. Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, doktorları COVID-19'dan koruyor 7 sa. Samsung monitör ve SSD’lere Bannerlord hediye 7 sa. Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kullanım süresi uzatılıyor 7 sa. Xiaomi dönen ekran ve kameraya sahip ilginç bir akıllı telefon patenti aldı 8 sa. Yeni Samsung Galaxy Watch sertifikalandı 9 sa. Battlefield 5 bu yaz son güncellemesini alacak 9 sa. Honor 10X'in X10 ismiyle geleceği onaylandı ve teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 10 sa. Sol taraftan şarj edilen MacBook Pro’lar ısınıyor 10 sa. Sistem toplayacaklar dikkat | Yeni fiyat/performans işlemcileri 10 sa. WD hangi sürücülerini SMR teknolojisiyle geliştirdiğini açıkladı 11 sa. Valorant'a rekabetçi modu geliyor! 11 sa. Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor 12 sa. 6 çekirdekli Ryzen işlemcili Lenovo IdeaPad 5 satışa çıkıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlar...
    DonanımHaber
    Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu
    DonanımHaber
    Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etki...
    DonanımHaber
    Super Mario 3D World Switch için Listelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Railway Empire: Nintendo Switch Edition Tekrar Ertelendi, 19 H...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyun Konsollarina YUZDE 50 EK GUMRUK VERGİSİ!!
    DH Forum
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim