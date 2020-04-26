Samsung Galaxy A21s'in teknik özellikleri ortaya çıktı

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Bütçe dostu Samsung Galaxy A21 tanıtılalı henüz birkaç hafta olmasına rağmen yeni versiyonuyla ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı bile. Galaxy A21s modelinin neredeyse tüm teknik özellikleri internete düştü.

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Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen cihazın 5.000 mAh kapasiteli bir batarya içereceği söyleniyor. Bildiğiniz üzere mevcut model 4.000 mAh'lik bir pile sahip. Buna ek olarak ana kamera sensörü 48 megapiksele yükselecek, yani fotoğraf kalitesi artacak.

Exynos 850 ile gelebilir

Akıllı telefonun Exynos 850 platformundan güç alacağına yönelik iddialar vardı ancak bu konuyla ilgili yeni bilgi yok. Mevcut Galaxy A21'in MediaTek Helio P35 yonga seti taşıdığını hatırlatalım.

Galaxy A21s ile ilgili açığa çıkan detaylar bununla sınırlı değil. Cihazın HD+ çözünürlükte 6.55 inç IPS ekran, 3 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, NFC modülü ve Mikro USB bağlantısı ile piyasaya sürüleceği de belirtiliyor.

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